Украинские защитники уничтожили российское военное судно: что известно

По данным Генштаба, речь идет о российском военном катере или корабле. Суммарные потери Черноморского флота РФ с 24 февраля 2022 года составили 17 морских суден.

Related video

Вооруженным силам Украины удалось уничтожить еще одно вражеское судно. Об этом сообщил Генштаб ВСУ во вторник, 10 января.

По предварительной информации речь может идти о российском военном катере либо корабле. В командовании обещают сообщить более подробную информацию после уточнения данных.

Таким образом, суммарные потери Черноморского флота РФ с 24 февраля 2022 года составили 17 морских суден.

Кроме того, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 710 человек личного состава, 4 танка и 4 БМП, а также сбили 4 беспилотника, из которых 2 типа "Орлан".

Также украинские военные нанесли серьезные удары по позициям врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 2 позиции зенитно-ракетных комплексов оккупантов", — сообщил спикер Генштаба ЗСУ Андрей Ковальов на брифинге 10 января.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины 9 января сообщило, что единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" — находится в аварийном состоянии. Корпус корабля настолько подвергся коррозии, что судно нельзя спускать на воду, а специалисты судоремонтного завода, где сейчас находится авианосец, не могут дать даже приблизительных сроков его восстановления.

Фокус также писал 5 января со ссылкой на Минобороны Украины, что торжествами вокруг "Адмирала Горшкова" Россия пытается отвлечь внимание от неудач в войне.У Черноморского флота РФ нет достижений в войне против Украины, поэтому на государственный уровень вынесли дальний поход "Адмирала Горшкова".

Ранее, 29 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что в Балтийске малый ракетный корабль "Град" проекта "Буян-М" был введен в состав Военно-морского флота Российской Федерации.