В ВСУ рассказали, зачем Путину нужны были торжества вокруг "Адмирала Горшкова" (фото)

В Военно-морских силах ВСУ считают, что церемонию отправки фрегата возглавил лично президент РФ Владимир Путин, чтобы отвлечь общество от регулярных поражений России в Украине.

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Торжествами вокруг "Адмирала Горшкова" Россия пытается отвлечь внимание от неудач в войне. Об этом в четверг, 5 января, сообщили в Минобороны со ссылкой на Военно-морские силы ВС Украины.

ВМС ВСУ отмечают, что у Черноморского флота РФ нет достижений в войне против Украины, поэтому на государственный уровень вынесли дальний поход "Адмирала Горшкова", подальше от акватории Черного моря.

Церемонию отправки фрегата возглавил лично президент РФ Владимир Путин, чтобы отвлечь общество от регулярных поражений России в Украине. Так, в Минобороны напомнили, что на сегодняшний день ВСУ уничтожили 16 кораблей и катеров Черноморского флота России, а также повредили еще несколько единиц.

Что известно о фрегате "Адмирал Горшков"

По данным Минобороны Украины, планируется, что фрегат будет выполнять задачи боевой службы в акваториях Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов. В ходе боевой службы запланировано учебное применение гиперзвуковых ракет "Циркон".

Корабль был спущен на воду в октябре 2010 года. Планировалось, что он войдет в состав Северного флота ВМС РФ, но в 2014 году в РФ решили перебросить его в Черноморский флот. С 26 февраля по 19 августа 2019 года фрегат совершал первый дальний морской поход — кругосветное плавание протяженностью 35 тыс. морских миль, в ходе которого прошел Суэцкий и Панамский каналы и пересек экватор.

Фото: Минобороны Украины

Что известно о ракете Циркон

Гиперзвуковая крылатая ракета Циркон – это маневрирующая противокорабельная ракета с воздушно-ракетным двигателем. Предназначена для поражения кораблей и наземных объектов. Имеет следующие характеристики:

дальность стрельбы: 450-1000 км;

скорость: 10 тыс. км/ч;

высота полета: 30-40 км;

длина ракеты: 8-9,5 м;

масса боевой части: 300-400 кг.

Напомним, в среду, 4 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российский фрегат "Адмирал Горшков", оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", отправился в дальний морской поход. В ходе торжеств президент Владимир Путин отметил, что корабль оснащен гиперзвуковой системой морского базирования "Циркон", которая якобы "не имеет аналогов ни в одной стране мира", и другим российским вооружением последних поколений.

Ранее сообщалось о том, что журналисты The New York Times считают, что Владимир Путин готовит россиян к затяжной войне против Украины. Об этом свидетельствует его новогоднее обращение, подчеркивает издание.