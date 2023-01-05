У ЗСУ розповіли, навіщо Путіну були потрібні урочистості навколо "Адмірала Горшкова" (фото)

У Військово-морських силах ЗСУ вважають, що церемонію відправки фрегата очолив особисто президент РФ Володимир Путін, щоб відвернути суспільство від регулярних поразок Росії в Україні.

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Урочистостями навколо "Адмірала Горшкова" Росія намагається відвернути увагу від невдач у війні. Про це у четвер, 5 січня, повідомили у Міноборони з посиланням на Військово-морські сили ЗС України.

ВМС ЗСУ зазначають, що Чорноморський флот РФ не має досягнень у війні проти України, тому на державний рівень винесли далекий похід "Адмірала Горшкова", якомога далі від акваторії Чорного моря.

Церемонію відправки фрегата очолив особисто президент РФ Володимир Путін, щоб відвернути суспільство від регулярних поразок Росії в Україні. Так, у Міноборони нагадали, що на сьогодні ЗСУ знищили 16 кораблів та катерів Чорноморського флоту Росії, а також пошкодили ще кілька одиниць.

Що відомо про фрегат "Адмірал Горшков"

За даними Міноборони України, планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. Під час бойової служби заплановано навчальне застосування гіперзвукових ракет "Циркон".

Корабель спустили на воду у жовтні 2010 року. Планувалося, що він увійде до складу Північного флоту ВМС РФ, але у 2014 році у РФ вирішили перекинути його до Чорноморського флоту. З 26 лютого по 19 серпня 2019 року фрегат здійснював перший далекий морський похід — кругосвітнє плавання завдовжки 35 тис. морських миль, під час якого пройшов Суецький та Панамський канали та перетнув екватор.

Фото: Минобороны Украины

Що відомо про ракету "Циркон"

Гіперзвукова крилата ракета "Циркон" — це маневрена протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном. Призначена для ураження кораблів та наземних об'єктів. Має такі характеристики:

дальність стрільби: 450-1000 км;

швидкість: 10 тис. км/год;

висота польоту: 30-40 км;

довжина ракети: 8-9,5 м;

маса бойової частини: 300–400 кг.

Нагадаємо, в середу, 4 січня, міністр оборони РФ Сергій Шойгу повідомив, що російський фрегат "Адмірал Горшков", оснащений гіперзвуковим ракетним комплексом "Циркон", вирушив у далекий морський похід. Під час урочистостей президент Володимир Путін зазначив, що корабель оснащений гіперзвуковою системою морського базування "Циркон", яка нібито "не має аналогів у жодній країні світу", та іншим російським озброєнням останніх поколінь.

Раніше повідомлялося, що журналісти The New York Times вважають, що Володимир Путін готує росіян до затяжної війни проти України. Про це свідчить його новорічне звернення, наголошує видання.