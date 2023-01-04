Путін готує росіян до затяжної війни проти України, — NYT

Як вважають журналісти, глава Кремля прагне запобігти можливому невдоволенню важкими наслідками війни та намагається підготувати населення до нової мобілізації.

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Новорічне звернення президента РФ Володимира Путіна на тлі людей у військовій формі свідчить, що Кремль готує росіян до затяжного збройного конфлікту. Про це йдеться в статті видання The New York Times.

Журналісти нагадують, що Володимир Путін у своєму новорічному зверненні до народу, яке було записано на тлі людей у формі, заявив, що Росія має йти тільки вперед і країна має "ще багато зробити".

Подібна риторика, на думку NYT, свідчить про те, що Кремль готує росіян до затяжної війни проти України. Крім того, Володимир Путін відмовився від своїх колишніх спроб захистити населення від низки невдач на фронті. На користь припущення журналістів також свідчить той факт, що Міністерство оборони РФ порівняно швидко визнало знищення своєї бази в окупованій Макіївці та загибель майже 100 військовослужбовців, серед яких був топофіцер.

"Кремль прагне стати прозорішим усередині країни, ніж це було в перші місяці війни. Більшу частину 2022 року Путін демонстрував упевненість у собі, дозволяючи життю всередині Росії йти своєю чергою. Його діалог із громадськістю був простий: залиште політику та бойові дії нам, і ви не відчуєте значного болю від нашої виправданої "СВО" в Україні. Все закінчилося у вересні, коли контрнаступ України приголомшив Кремль, і Путін розпорядився провести часткову мобілізацію. Тепер Путін подвоює свої зусилля щодо подальшого залучення російського суспільства до воєнних дій", — ідеться в матеріал видання.

Щорічне новорічне привітання зазвичай складається з аполітичних банальностей. Цього разу, за словами журналістів, глава Кремля Путін виступив зі своєю розповіддю про Захід, який нібито прагне знищити Росію.

Офіційні особи США, як нагадує видання, визнають, що ЗС РФ навчаються на своїх помилках на полі бою, намагаючись удосконалити лінію оборони та перекидаючи резервні сили на передову.

"Путін, схоже, знову зосередився на внутрішньому фронті: він одночасно прагне запобігти можливому невдоволенню важкими наслідками війни та намагається мобілізувати росіян на активнішу її підтримку. У РФ широко поширюються чутки про те, що Путін незабаром віддасть наказ про новий військовий призов, щоб відправити на фронт більше людей", — додали журналісти, коментуючи нову стратегію глави Кремля.

Зазначимо, що напередодні Нового року видання The Washington Post писало про розкол усередині російських еліт, які стурбовані низкою військових невдач ЗС РФ в Україні. За даними журналістів, через неможливість захопити сусідню країну президент Володимир Путін почав втрачати підтримку серед своїх топсоратників.

Напередодні Нового року президент РФ Володимир Путін також називав нову мету у війні проти України та виправдовував повномасштабне вторгнення спробою "об'єднати російський народ".