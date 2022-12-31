Без Кремля на задньому фоні: Путін записав звернення на Новий рік в оточенні військових (відео)

Журналісти зауважили, що на задньому плані стоїть жінка у формі, яка раніше потрапляла у кадр під час офіційних заходів російського президента.

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Президент країни-агресора Володимир Путін виступив із новорічним зверненням до громадян РФ не на тлі Кремля, як завжди, а в оточенні людей у військовій формі із серйозними лицями. Його звернення транслюється на далекому Сході, де росіяни вже зустрічають Новий рік. Про це пишуть російські ЗМІ.

Пропагандисти зазначають, що люди на задньому плані відео — військовослужбовці, які нібито беруть участь у воєнних діях в Україні. За словами речника президента РФ Дмитра Пєскова, відео записали у штабі Південного військового округу в Ростові-на-Дону.

Своє звернення Путін почав з підбиттям підсумків року, що для Росії став роком "поворотних подій, що закладають основу майбутнього та її незалежності". Путін також розповів про "важкі рішення" та про події в Україні, назвавши "захистом людей на історичних територіях Росії".

"Захист Батьківщини — це наш священний обов'язок перед предками та нащадками. Моральна та історична правота на нашому боці", — переконаний Путін.

Все звернення глави Кремля по суті було пронизане "героїчним епосом" на адресу тих, хто бореться з "нацизмом" та Заходом.

Хто позував Путіну

Журналісти каналу NEXTA зауважили, що на задньому фоні Путіна стоїть жінка, яку помічали на фото з різних офіційних заходів за участю Путіна та колишнього президента РФ Дмитра Медведєва.

"Нерозділене кохання звичайної Наташі з ФСО", — написали журналісти в коментарях під фото.

[ + – ] На задньому плані жінка у військовій формі

[ + – ] Цей же персонаж на фото у церкві

[ + – ] Володимир Путін на кораблі з Дмитром Медведєвим

[ + – ] Вона ж праворуч із купюрою в руках

Раніше повідомлялося, що напередодні Нового року російські військові завдали масованого удару по Україні. У багатьох областях було чути вибухи, зокрема у Києві були прильоти по Печерському і Голосіївському районах, а в Солом'янському районі уламки ракети впали на приватний будинок.

У матеріалі видання Newsweek йшлося про те, що Путін не зміг здійснити своїх планів у 2022 році. Це стосується насамперед провалу російської армії в Україні, де збройні сили зазнали численних поразок на полі бою та ситуації з ОДКБ.