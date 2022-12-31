"Він не знає, як виграти війну": Путін закінчує рік із низкою серйозних поразок, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що російська армія зазнала багатьох поразок на полі бою з українськими силами оборони, а Путіна відмовляються підтримувати його стратегічні "союзники".

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Плани президента Росії Володимира Путіна, які він будував на 2022 рік, не справдилися. Рік закінчився для глави Кремля серйозними невдачами. Про це пише видання Newsweek.

Видання пише, що насамперед про це говорить саміт Організації Договору про колективну безпеку наприкінці листопада. Прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян відкрито розкритикував ОДКБ, а також відмовився підписати декларацію саміту.

Також у матеріалі йдеться, що Україна сильно здивувала Росію своїми збройними силами та завдала військам Путіна численних поразок на полі бою. Журналісти відзначили скасування щорічної пресконференції Путіна, яка раніше організовувалась наприкінці кожного року. Передбачається, що глава Кремля боїться відповідати на запитання щодо України.

Крім того, навіть так звані "союзники" Росії відкрито говорять про своє невдоволення війною з Україною, яку розпочав Путін. І хоча Білорусь та Іран поки що підтримують РФ, Індія та Китай більш стримані.

Так, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді написав статтю для російської газети "Коммерсант", в якій закликав до припинення війни з Україною, хоч прямо й не згадав ні Путіна, ні саму РФ як винуватця того, що відбувається.

Крім того, як повідомляється, глава КНР Сі Цзіньпін ще у вересні говорив, що має побоювання з приводу війни РФ з Україною. Нещодавно він хоч і заявив, що Пекін і Москва мають посилити стратегічну координацію, проте прямо не говорив про Україну.

Як заявив професор історії Католицького університету Америки Майкл Кіммейдж, війна погано впливає на економіку Китаю.

"Російське населення значною мірою підтримує війну, і Росія важко справляється з економічними труднощами". Путін не знає, як виграти війну, але він точно знає, як зберегти контроль у Москві», — заявив Кіммейдж.

Раніше Фокус писав, що журналісти WP заявили, що у російській еліті зростає розкол на тлі поразок в Україні, Путін втрачає підтримку. Співрозмовники розповіли журналістам, що між оточенням президента РФ "виникає нова прірва", а глава Кремля "відчуває втрату своїх друзів".

Ще нагадаємо, що Путін готується розмістити у Білорусі ядерну зброю. За словами екс-міністра Павла Латушка, для цього на бойове чергування до Білорусі надійшли комплекси "Іскандер", а літаки Су-25 пройшли необхідну модернізацію.