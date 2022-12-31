"Он не знает, как выиграть войну": Путин заканчивает год с чередой серьезных поражений, — СМИ

Журналисты пишут, что российская армия потерпела множество поражений на поле боя с украинскими силами обороны, а Путина отказываются поддерживать его стратегические "союзники".

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Планы президента России Владимира Путина, которые он строил на 2022 год, не оправдались. Год закончился для главы Кремля серьезными неудачами. Об этом пишет издание Newsweek.

Издание пишет, что в первую очередь об этом говорит саммит Организации Договора о коллективной безопасности в конце ноября. Премьер-министр страны Никол Пашинян открыто раскритиковал ОДКБ, а также отказался подписать декларацию саммита.

Также в материале говорится, что Украина сильно удивила Россию своими вооруженными силами и нанесла войскам Путина многочисленные поражения на поле боя. Журналисты отметили отмену ежегодной пресс-конференции Путина, которая ранее организовывалась в конце каждого года. Предполагается, что глава Кремля боится отвечать на вопросы об Украине.

Кроме того, даже так называемые "союзники" России открыто говорят о своем недовольстве войной с Украиной, которую начал Путин. И хоть Беларусь и Иран пока поддерживают РФ, Индия и Китай более сдержаны.

Так, премьер-министр Индии Нарендра Моди написал статью для российской газеты "Коммерсантъ", в которой призвал к прекращению войны с Украиной, хоть прямо и не упомянул ни Путина, ни саму РФ как виновника происходящего.

Кроме того, как сообщается, глава КНР Си Цзиньпин еще в сентябре говорил, что у него есть опасения по поводу войны РФ с Украиной. Недавно он хоть и заявил, что Пекин и Москва должны усилить стратегическую координацию, однако прямо не говорил об Украине.

Как заявил профессор истории Католического университета Америки Майкл Киммейдж, война плохо влияет на экономику Китая.

"Российское население в значительной степени поддерживает войну, и Россия с трудом справляется с экономическими трудностями". Путин не знает, как выиграть войну, но он точно знает, как сохранить контроль в Москве", — заявил Киммейдж.

Ранее Фокус писал, что журналисты WP заявили, что в российской элите растет раскол на фоне поражений в Украине, Путин теряет поддержку. Собеседники рассказали журналистам, что между окружением президента РФ "возникает новая пропасть", а глава Кремля "чувствует потерю своих друзей".

Еще напомним, что Путин готовится разместить в Беларуси ядерное оружие. По словам экс-министра Павла Латушко, для этого на боевое дежурство в Беларусь поступили комплексы "Искандер", а самолеты Су-25 прошли необходимую модернизацию.