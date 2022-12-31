Без Кремля на заднем фоне: Путин записал обращение на Новый год в окружении военных (видео)

Журналисты подметили, что на заднем плане стоит женщина в форме, которая ранее попадала в кадр во время официальных мероприятий российского президента.

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Президент страны-агрессора Владимир Путин выступил с новогодним обращением к гражданам РФ не на фоне Кремля, как обычно, а в окружении людей в военной форме с серьезными лицами. Его обращение транслируется на дальнем Востоке, где россияне уже встречают Новых год. Об этом пишут российские СМИ.

Пропагандисты отмечают, что люди на заднем плане видео — военнослужащие, которые якобы участвуют в военных действия в Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, видео было записано в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

Свое обращение Путин начал с подведением итогов уходящего года, который для России стал годом "поворотных событий, закладывающих основу будущего и ее независимости". Путин также рассказал о "трудных решения" и о событиях в Украине, назвав "защитой людей на исторических территориях России".

"Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками. Нравственная и историческая правота на нашей стороне", — убежден Путин.

Все обращение главы Кремля по-сути было пронизано "героическим эпосом" в адрес тех, кто сражается с "нацизмом" и Западом.

Кто позировал Путину

Журналисты канала NEXTA подметили, что на заднем фоне Путина стоит женщина, которая біла замечена на фото с разных официальных мероприятиях с участием Путина и бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.

"Безответная любовь обычной Наташи из ФСО", — написали журналисты в комментариях под фото.

[ + – ] На заднем плане женщина в военной форме

[ + – ] Этот же персонаж на фото в церкви

[ + – ] Владимир Путин на корабле с Дмитрием Медведевым

[ + – ] Она же справа с купюрой в руках

Ранее сообщалось, что в канун Нового года российские военные нанесли массированный удар по Украине. Во многих областях были слышны взрывы, в частности в Киеве были прилеты по Печерском и Голосеевском районах, а в Соломенском районе обломки ракеты упали на частный дом.

В материале издания Newsweek говорилось о том, что Путин не смог осуществить своих планов в 2022 году. Это касается, прежде всего, провалом российской армии в Украине, где вооруженные силы потерпели многочисленные поражения на поле боя и ситуацией с ОДКБ.