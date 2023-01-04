Путин готовит россиян к затяжной войне против Украины, — NYT

Как считают журналисты, глава Кремля стремится предотвратить возможное недовольство тяжелыми последствиями войны и пытается подготовить население к новой мобилизации.

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Новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина на фоне людей в военной форме свидетельствует о том, что Кремль готовит россиян к затяжному вооруженному конфликту. Об этом говорится в статье издания The New York Times.

Журналисты напоминают, что Владимир Путин в своем новогоднем обращении к народу, которое было записано на фоне людей в форме, заявил, что Россия должна идти только вперед и стране предстоит "еще многое сделать".

Подобная риторика, по мнению The NYT, свидетельствует о том, что Кремль готовит россиян к затяжной войне против Украины. Более того, Владимир Путин отказался от своих прежних попыток оградить население от череды неудач на фронте. В пользу предположения журналистов также свидетельствует тот факт, что Министерство обороны РФ относительно быстро признало уничтожение своей базы в оккупированной Макеевке и гибель почти 100 военнослужащих, среди которых был топ-офицер.

"Кремль стремится стать более прозрачным внутри страны, чем это было в первые месяцы войны. Большую часть 2022 года Путин демонстрировал уверенность в себе, позволяя жизни внутри России идти своим чередом. Его диалог с общественностью был прост: оставьте политику и боевые действия нам, и вы не почувствуете значительной боли от нашей оправданной "СВО" в Украине. Все закончилось в сентябре, когда контрнаступление Украины ошеломило Кремль, и Путин распорядился провести частичную мобилизацию. Теперь Путин удваивает свои усилия по дальнейшему вовлечению российского общества в военные действия", — говорится в материале издания.

Ежегодное новогоднее поздравление, как правило, состоит из аполитичных банальностей. В этот раз, по словам журналистов, глава Кремля Путин выступил со своим рассказом о Западе, который якобы стремится уничтожить Россию.

Официальные лица США, как напоминает издание, признают, что ВС РФ учатся на своих ошибках на поле боя, стараясь усовершенствовать линию обороны и перебрасывая резервные силы на передовую.

"Путин, похоже, вновь сосредоточился на внутреннем фронте: он одновременно стремится предотвратить возможное недовольство тяжелыми последствиями войны и пытается мобилизовать россиян на более активную ее поддержку. В РФ широко распространяются слухи о том, что Путин вскоре отдаст приказ о новом военном призыве, чтобы отправить на фронт больше людей", — добавили журналисты, комментируя новую стратегию главы Кремля.

Отметим, что накануне Нового года издание The Washington Post писало о расколе внутри российских элит, которые обеспокоены чередой военных неудач ВС РФ в Украине. По данным журналистов, из-за невозможности захватить соседнюю страну президент Владимир Путин начал терять поддержку среди своих топ-соратников.

Накануне Нового года президент РФ Владимир Путин также называл новую цель в войне против Украины и оправдывал полномасштабное вторжение попыткой "объединить русский народ".