Фрегат "Адмірал Горшков" із "Цирконами" на борту вирушає "в далекий морський похід", — Путін

Маршрут російського військового корабля з гіперзвуковими ракетами на озброєнні проходить через Атлантичний та Індійський океани, а також Середземне море.

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У середу, 4 січня, російський фрегат "Адмірал Горшков", оснащений гіперзвуковим ракетним комплексом "Циркон", вирушає у далекий морський похід. Про це сьогодні під час відеоконференції з міністром оборони Сергієм Шойгу та командиром корабля Ігорем Крохмалем заявив президент РФ Володимир Путін, повідомляє пресслужба Кремля.

"Сьогодні у нас важлива, якщо не сказати знаменна подія: фрегат "Адмірал Горшков" починає далекий морський похід", — прокоментував глава російської держави.

Путін зазначив, що корабель оснащений гіперзвуковою системою морського базування "Циркон", яка нібито "не має аналогів у жодній країні світу" та серед іншого російського озброєння останніх поколінь.

При цьому він наголосив, що "Циркон" здатний захистити Росію від "потенційних зовнішніх загроз".

За словами Путіна, країна-агресор має намір і надалі розвивати бойовий потенціал своїх збройних сил та випускати "перспективну зброю".

Міністр оборони Шойгу, у свою чергу, уточнив, що маршрут військового корабля проходитиме через Атлантичний та Індійський океани, а також Середземне море.

Шойгу зазначив, що однією з особливостей ракет "Циркон" є здатність гарантовано долати протиракетну оборону.

Фрегат "Адмірал Горшков" входить до складу 43-ї дивізії ракетних кораблів Північного флоту ВМФ Росії. Спущений на воду у жовтні 2010 року, введений в експлуатацію у 2018 році.

Нагадаємо, журналісти The New York Times вважають, що Володимир Путін готує росіян до затяжної війни проти України. Про це свідчить його новорічне звернення, наголошує видання.

Напередодні нового року видання The Washington Post писало про розкол усередині російських еліт, які стурбовані низкою військових невдач ЗС РФ в Україні. За даними журналістів, через неможливість захопити сусідню країну президент Володимир Путін почав втрачати підтримку серед своїх соратників.