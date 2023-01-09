Сгнивший "Адмирал Кузнецов": единственный авианосец ВМФ РФ не поддается ремонту, — разведка

Корпус судна ниже третьей палубы подвергся значительной коррозии, а трюмы полностью заполнены мутной водой. В таком состоянии авианосец не только не способен самостоятельно передвигаться, но его в принципе нельзя спускать на воду.

Related video

Единственный российский авианосец — тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" — находится в аварийном состоянии. Корпус корабля настолько подвергся коррозии, что судно нельзя спускать на воду, а специалисты судоремонтного завода, где сейчас находится авианосец, не могут дать даже приблизительных сроков его восстановления. Об этом 9 января сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным разведывательного ведомства, "Адмирал Кузнецов" в настоящее время находится в критическом состоянии на 35-ом судоремонтном заводе в городе Мурманск (РФ). Чтобы продолжить ремонтные работы, недавно было принято решение о переводе корабля из сухого дока в один из причалов судоремонтного завода, однако при подготовке к транспортировке выяснилось, что авианосец совершенно не способен перемещаться самостоятельно.

В связи с этим была предпринята попытка переместить судно с помощью буксиров, но это тоже оказалось невозможным — судоремонтники предупредили, что состояние "Адмирала Кузнецова" в принципе не позволяет спускать его на воду, ведь он с высокой долей вероятности перевернется на бок и утонет.

При обследовании корпуса корабля водолазы установили, что металлические конструкции ниже третьей палубы подверглись значительной коррозии, из-за этого трюмы заполнились мутной водой, и дальнейшее внутреннее обследование судна невозможно.

На фоне этого между руководством завода и флотом возник скандал — ведомства пытаются переложить друг на друга ответственность за текущее положение дел. Кроме того чиновники не могут даже разобраться, кто принял решение переместить авианосец из дока на причал.

В итоге командование флота выдвинуло штрафные санкции на полтора миллиарда рублей руководству завода за срыв сроков ремонта и невыполнение контракта. Предприятие же, в свою очередь, предоставило документ, где указано, что завод не виноват в доведении "Адмирала Кузнецова" до плачевного состояния.

"С высокой долей вероятности виновными признают военное представительство на заводе, которое осуществляло надзор за ходом работ", — отметили в ГУР, добавив при этом, что на сегодняшний день не существует даже примерных сроков возвращения авианосца на службу.

Ранее сообщалось, что на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находится на территории судоремонтного завода "Звездочка" в Мурманске, вспыхнул пожар. По данным агентства "ТАСС", 22 декабря из-за пожара на борту судна были эвакуированы 20 человек.