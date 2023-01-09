Гнилий "Адмірал Кузнецов": єдиний авіаносець ВМФ РФ не піддається ремонту, — розвідка

Корпус судна нижче третьої палуби зазнав значної корозії, а трюми повністю заповнені каламутною водою. У такому стані авіаносець не тільки не здатний самостійно пересуватись, але його в принципі не можна спускати на воду.

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Єдиний російський авіаносець — важкий авіанесучий крейсер "Адмірал Кузнецов" — знаходиться в аварійному стані. Корпус корабля настільки зазнав корозії, що судно не можна спускати на воду, а фахівці судноремонтного заводу, де зараз авіаносець, не можуть дати навіть приблизних термінів його відновлення. Про це 9 січня повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідувального відомства, "Адмірал Кузнецов" зараз перебуває в критичному стані на 35-му судноремонтному заводі в місті Мурманськ (РФ). Щоб продовжити ремонтні роботи, нещодавно було ухвалено рішення про переведення корабля із сухого доку в один із причалів судноремонтного заводу, проте під час підготовки до транспортування з'ясувалося, що авіаносець не здатний переміщатися самостійно.

У зв'язку з цим була спроба перемістити судно за допомогою буксирів, але це теж виявилося неможливим — судноремонтники попередили, що стан "Адмірала Кузнецова" в принципі не дозволяє спускати його на воду, адже він із високою ймовірністю перевернеться на бік і потоне.

Під час обстеження корпусу корабля водолази встановили, що металеві конструкції нижче за третю палубу зазнали значної корозії, через це трюми заповнилися каламутною водою, і подальше внутрішнє обстеження судна неможливе.

На тлі цього між керівництвом заводу та флотом виник скандал — відомства намагаються перекласти одне на одного відповідальність за поточний стан справ. Крім того, чиновники не можуть навіть розібратися, хто ухвалив рішення перемістити авіаносець з доку на причал.

Унаслідок командування флоту висунуло штрафні санкції на півтора мільярди рублів керівництву заводу за зрив термінів ремонту та невиконання контракту. Підприємство ж, зі свого боку, надало документ, де зазначено, що завод не винен у доведенні "Адмірала Кузнецова" до плачевного стану.

"З високою ймовірністю винними визнають військове представництво на заводі, яке здійснювало нагляд за ходом робіт", — зазначили в ГУР, додавши водночас, що на сьогодні не існує навіть приблизних термінів повернення авіаносця на службу.

Раніше повідомлялося, що на авіаносці "Адмірал Кузнецов", який знаходиться на території судноремонтного заводу "Звездочка" в Мурманську, спалахнула пожежа. За даними агентства "ТАСС", 22 грудня через пожежу на борту судна було евакуйовано 20 людей.