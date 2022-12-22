У Мурманську знову спалахнув єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов"

Пожежа виникла на судноремонтному заводі "Звездочка", де судно перебуває вже понад чотири роки. Крейсер має увійти до складу російського флоту наступного року.

Related video

На російському авіаносному крейсері "Адмірал Кузнєцов" виникла пожежа. Інцидент стався на території судноремонтного заводу "Звездочка" у Мурманську. Про це повідомляє агентство ТАСС.

За даними журналістів, внаслідок займання, яке сталося на борту "Адмірала Кузнєцова", постраждалих немає, було евакуйовано 20 людей. Пізніше голова Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов уточнив, що загоряння вже погашено і шкоди судну завдано не було.

"Жодної пожежі не було, було локальне загоряння, погашено об 11:30 силами особового складу та представників пожежних служб, які знаходяться на території заводу. Оперативно спрацювала система боротьби за живучість, пошкоджень та збитків немає", — сказав Рахманов.

Нагадаємо, "Адмірал Кузнєцов", який є єдиним авіаносцем у Росії, став на ремонт у квітні 2018 року. Початковою датою повернення до ладу судна називався 2020 рік. Проте 12 грудня 2019 року на заводі, де стояв авіаносець, сталася пожежа, внаслідок якої були загиблі. Гасінням займання рятувальники займалися добу. Збитки від пожежі становили 500 млн рублів (184,2 млн гривень). Після інциденту було заявлено, що терміни ремонту перенесено на 2022 рік, проте вже в листопаді цього року стало відомо, що авіаносець повернеться у флот не раніше 2023 року.

У межах ремонту судно має отримати новий комплекс ПРО "Панцир", нові котли, насоси та польотні системи разом із енергоустановкою.

Авіаносець у 2017 році був у поході у Середземному морі, під час якого вперше в історії ВМФ було здійснено бойове застосування палубних винищувачів Су-33 та МіГ-29КР у Сирії. За офіційними даними, "Адмірал Кузнєцов" втратив під час походу два палубні винищувачі. А після повернення на базу він сильно димів.

У 2018 році "Адмірал Кузнєцов" був визнаний найгіршим авіаносцем в історії за версією журналу The National Interest.