В Мурманске снова загорелся единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов"

Пожар возник на судоремонтном заводе "Звездочка", где судно находится уже более четырех лет. Крейсер должен войти в состав российского флота в следующем году.

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На российском авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" возник пожар. Инцидент произошел на территории судоремонтного завода "Звездочка" в Мурманске. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По данным журналистов, в результате возгорания, которое произошло на борту "Адмирала Кузнецова", пострадавших нет, были эвакуированы 20 человек. Позднее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов уточнил, что возгорание уже потушено и ущерба судно нанесено не было.

"Никакого пожара не было, было локальное возгорание, потушено в 11:30 силами личного состава и представителей пожарных служб, которые находятся на территории завода. Оперативно сработала система борьбы за живучесть, повреждений и ущерба нет", — сказал Рахманов.

Напомним, "Адмирал Кузнецов", который является единственным авианосцем у России, он встал на ремонт в апреле 2018 года. Первоначальной датой возвращения в строй судна назывался 2020 год. Однако 12 декабря в 2019 году на заводе, где стоял авианосец, произошел пожар, в результате которого были погибшие. Тушением возгорания спасатели занимались сутки. Ущерб от пожара составил 500 млн рублей (184,2 млн гривен). После инцидента было заявлено, что сроки ремонта перенесены на 2022 год, однако уже в ноябре этого года стало известно, что авианосец вернется во флот не ранее 2023 года.

В рамках ремонта судно должно получить новый комплекс ПРО "Панцирь", новые котлы, насосы и полетные системы вместе с энергоустановкой.

Авианосец в 2017 году был в походе в Средиземном море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. А по возвращению на базу он сильно дымил.

В 2018 "Адмирал Кузнецов" был признан худшим авианосцем в истории по версии журнала The National Interest.