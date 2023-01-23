Знищили ворожу ДРГ: в ОК "Південь" розповіли про уражене судно ЗС РФ

Російські війська намагалися висадити диверсантів на один із Потьомкінських островів у Херсонській області, але були ліквідовані Силами оборони.

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Українські військові уразили російський захоплений цивільний катер, який ЗС РФ захопили для своїх цілей. Про це повідомляє об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського спрямування.

Російські війська намагалися висадити диверсійно-розвідувальну групу на один із Потьомкінських островів на Дніпрі. Сили оборони уразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти захопили та переобладнали для військових цілей.

"Окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабль", українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом", — наголосили в ОК "Південь".

Додамо, 23 січня в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що було знищено російське військове судно. Загалом ворог втратив уже 18 кораблів і катерів.

Нагадаємо, 10 січня ЗСУ знищили російське військове судно. Тоді армія РФ також намагалася висадити ДРГ на одному з островів у Херсонській області.

30 грудня до складу флоту РФ ввели новий ракетний корабель "Град" із проєкту "Буян-М". Він вступив до складу ракетних кораблів Балтійського флоту Росії.