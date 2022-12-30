До складу флоту Росії ввели новий ракетний корабель: що про нього відомо (фото, відео)

У Міноборони РФ зазначили, що малий корабель "Град" став десятим із дванадцяти суден проекту "Буян-М", які використовуються в обстрілі території України.

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У четвер, 29 грудня, у Балтійську малий ракетний корабель "Град" проекту "Буян-М" було введено до складу Військово-морського флоту Російської Федерації. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.

"Малий ракетний корабель "Град" успішно завершив державні випробування та надійшов до складу з'єднання ракетних кораблів Балтійського флоту", — йдеться на сторінці відомства в Telegram.

[ + – ] У РФ ввели до складу флоту малий корабель "Град"

Повідомляється, що судно є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". За даними Міноборони Росії, кораблі із серії "Буян-М" були залучені в ракетних атаках по території України та Сирії.

"Малий ракетний корабель "Град" є десятим у серії з дванадцяти кораблів проекту "Буян-М". Кораблі цього проекту підтвердили свою ефективність у спеціальній військовій операції, а також під час вирішення бойових завдань у Сирійській Арабській Республіці", — зазначають у пресслужбі.

[ + – ] Церемонія підняття прапора на кораблі "Град"

Що відомо про нове судно

Малий ракетний корабель "Град" входить до серії російських багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів 3-го рангу малої водотоннажності проекту 21631 "Буян-М". Судно оснащене керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони класу "річка-море".

На озброєнні "Града" знаходиться ракетний комплекс "Калібр", 100-мм артилерійська установка А-190, та пускові установки "Гнучка" для зенітних ракет "Голка" та зенітного артилерійського комплексу АК-630-2 "Дует".

Водотоннажність судна становить 949 тонн при довжині 75 метрів і ширині 11 метрів. Максимальна швидкість – 25 вузлів. Дальність плавання – 2500 миль, автономність – 10 діб. Екіпаж – 52 особи.

Передбачається, що "Град" функціонуватиме у складі Балтійського флоту. У 2023 році можливий перехід судна до ВМФ Російської Федерації.

Нагадаємо, що за даними видання "Проект", за 9 місяців повномасштабної війни з Україною Чорноморський флот РФ втратив 15% свого бойового складу. Зазначається, що до початку широкомасштабного вторгнення Росія збільшила чисельність свого бойового флоту з 46 до 58 одиниць.

Ще Фокус писав про те, що у Росії помер гендиректор суднобудівної корпорації "Адміралтейські верфі" Олександр Бузаков. Його підприємство займалося виробництвом підводних човнів, які могли запускати ракети Калібр.