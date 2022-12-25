У Росії помер голова компанії з виробництва носіїв ракет "Калібр" (фото)

Повідомляється, що померлий очолював компанію, яка створила для ЗС РФ 20 підводних човнів, а також військові кораблі для Тихоокеанського флоту Росії.

Related video

У Росії помер гендиректор суднобудівної корпорації "Адміралтейські верфі" Олександр Бузаков. Ця компанія займалася виробництвом підводних човнів, які могли запускати ракети Калібр. На час смерті Бузакову було 67 років, про що повідомили на сайті Об'єднаної суднобудівної корпорації.

У повідомленні йдеться, що Бузаков присвятив створенню флоту РФ все життя.

"Головною справою життя для Олександра Сергійовича завжди були Адміралтейські верфі, які за останнє десятиліття вийшли на якісно новий рівень і реалізували низку унікальних проєктів як у військовому кораблебудуванні, так і у виконанні цивільних замовлень", — йдеться у повідомленні.

Подробиці смерті Бузакова не повідомляються, проте відомо, що він помер "трагічно" та "невчасно".

[ + – ] Олександр Бузаков Фото: ОСК

Адміралтейські верфі

"Адміралтейські верфі" — корпорація, яка розробляла для російського флора цивільні та військові судна. Так, підприємство створило 20 підводних човнів проєкту 636 "Варшав'янка", який можуть запускати ракети "Калібр". Крім того, продовжується будівництво 6 кораблів для Тихоокеанського флоту РФ.

Раніше Фокус писав, що ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін потрапив під обстріл у Донецьку. За даними російських журналістів, колишнього главу "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна було поранено в сідницю.

Ще нагадаємо, що в центрі окупованого Мелітополя вибухнув автомобіль із агентами ФСБ. Двоє співробітників російської спецслужби їхали Renault Duster. В результаті "бавовни" вони зазнали тяжких поранень, одному відірвало кінцівку.

Також повідомлялося, що у Херсонській області загинув колаборант Андрій Штепа. Голова Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що колаборант служив російським окупантам шляхом продажу самогону та наркотиків, а також здавав російським військам українських активістів.