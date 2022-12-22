Підірвався в автомобілі: у Херсонській області загинув колаборант Андрій Штепа (фото)

Голова Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що колаборант служив російським окупантам шляхом продажу самогону та наркотиків, а також здавав російським військам українських активістів.

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Голова окупаційної адміністрації села Любимівка та Василівка Херсонської області Андрій Штепа підірвався на автомобілі та загинув. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Він розповів, що, за попередніми даними, колаборант підірвався у районі пам'ятника "дівчині у шинелі". За словами депутата, Штепа прислужував російським окупантам, продаючи самогон та наркотики, а також здавав російським військам українських активістів.

Інформацію щодо загибелі глави окупаційної адміністрації підтверджують і російські ЗМІ. Видання Readovka пише, що Андрій Штепа підірвався на машині на лівому березі Дніпра Херсонської області і публікує фотографію автомобіля, охопленого вогнем.

"За попередніми даними, він загинув. Документи в машині на його прізвище, тіло обгоріле. Це був підрив", — повідомив голова окупаційної адміністрації району Павло Філіпчук.

[ + – ] Фото підірваного автомобіля Андрія Штепи

Нагадаємо, 12 грудня ЗМІ писали, що у Скадовську вибухнув автомобіль заступника голови окупаційної адміністрації Херсонської області Віталія Булюка. Чоловік зазнав поранень, його довелося госпіталізувати.

10 грудня повідомлялося, що під Бахмутом загинув 18-річний колаборант із Куп'янська, який знищив герб України. Хлопець помер від попадання осколка в серце під час надання екстреної медичної допомоги пораненому товаришу по службі.