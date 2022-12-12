У Скадовську вибухнув автомобіль заступника колаборанта Сальдо, — ЗМІ

За інформацією журналістів, інцидент стався близько 13 години біля машини колаборанта. Чоловік дістав поранення, його довелося госпіталізувати.

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У понеділок, 12 грудня, на території тимчасово окупованого Скадовська Херсонської області вибухнув автомобіль колаборанта Віталія Булюка. Про інцидент пише "Суспільне".

У джерелі повідомляється, що під час вибуху автомобіль був припаркований біля будинку колаборанта. За словами місцевих мешканців, у поліції не відреагували на інцидент.

"Десь о 12:30 підірвали гранату біля будинку Булюка. Поряд із будинком стояв його автомобіль. Від вибуху водій упав на кермо. Сам Булюк отримав поранення, але живий, був весь у крові. Їх обох забрала швидка допомога. Російська поліція на місце вибуху не приїхала", — сказали очевидці "Суспільному".

Про подію також висловився міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. Він повідомив, що водій автомобіля загинув на місці.

"Я не знаю, як щодо стану здоров'я, але вибухнув його автомобіль і отримав поранення. Водій загинув, а його доправили до лікарні в Сімферополі", — прокоментував ситуацію Яковлєв.

Віталій Булюк обіймав посаду депутата Херсонської обласної ради з 2015 року. Після приходу окупаційних військ у Херсонську область Булюк став одним із заступників голови окупаційної адміністрації Володимира Сальдо. 11 травня 2022 року чиновника звинуватили в державній зраді.

Нагадаємо, що в окупованому Донецьку під час артилерійського обстрілу загинула колаборантка Марія Пирогова. Вона була дочкою директорки так званого "департаменту інформаційної політики ДНР" Майї Пирогової.

Фокус також писав про те, що колаборант із Куп'янська Харківської області Ілля Гаманін після звільнення міста приєднався до російських військ і загинув у битві за Бахмут. Раніше він уславився тим, що зруйнував герб України на будинку культури в селі Петропавлівка.

Ще ми повідомляли, що в Мелітополі стався замах на колишнього соратника Іллі Киви колаборанта Миколу Волика. За словами мера Івана Федорова, до вторгнення ЗС РФ він очолював міський осередок Соціалістичної партії та був депутатом Мелітопольської міськради.