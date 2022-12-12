В Скадовске взорвался автомобиль заместителя коллаборанта Сальдо, – СМИ

По информации журналистов, инцидент произошел около 13 часов возле машины коллаборанта. Мужчина получил ранения, его пришлось госпитализировать.

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В понедельник, 12 декабря на территории временно оккупированного Скадовска Херсонской области взорвался автомобиль коллаборанта Виталия Булюка. Об инциденте пишет "Суспільне".

В источнике сообщается, что во время взрыва автомобиль был припаркован возле дома коллаборанта. По словам местных жителей, в полиции не отреагировали на инцидент.

"Где-то в 12:30 взорвали гранату у дома Булюка. Рядом с домом стоял его автомобиль. От взрыва водитель упал на руль. Сам Булюк получил ранение, но жив, был весь в крови. Их обоих забрала скорая помощь. Российская полиция на место взрыва не приехала", — сказали очевидцы "Суспільному".

О происшествии также высказался городской глава Скадовска Александр Яковлев. Он сообщил, что водитель автомобиля погиб на месте.

"Я не знаю, как относительно состояния здоровья, но взорвался его автомобиль и получил ранения. Водитель погиб, а его доставили в больницу в Симферополь", — прокомментировал ситуацию Яковлев.

Виталий Булюк занимал должность депутата Херсонского областного совета с 2015 года. После прихода оккупационных войск в Херсонскую область Булюк стал одним из заместителей главы оккупационной администрации Владимира Сальдо. 11 мая 2022 года чиновника обвинили в государственной измене.

Напомним, что в оккупированном Донецке во время артиллерийского обстрела погибла коллаборантка Мария Пирогова. Она была дочерью директора так называемого "департамента информационной политики ДНР" Майи Пироговой.

Фокус также писал о том, что коллаборант из Купянска Харьковской области Илья Гаманин после освобождения города присоединился к российским войскам и погиб в битве за Бахмут. Ранее он прославился тем, что разрушил герб Украины на доме культуры в селе Петропавловка.

Еще мы сообщали, что в Мелитополе произошло покушение на бывшего соратника Ильи Кивы коллаборанта Николая Волыка. По словам мэра Ивана Федорова, до вторжения ВС РФ он возглавлял городскую ячейку Социалистической партии и был депутатом Мелитопольского горсовета.