Разорвался снаряд: в оккупированном Донецке погибла коллаборантка Мария Пирогова (видео)

Известно, что погибшая — дочь директора так называемого "департамента информационной политики ДНР" Майи Пироговой.

Related video

Во вторник, 6 декабря, во время артиллерийского обстрела неподконтрольного Донецка погибла "депутат ДНР" Мария Пирогова. Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил руководитель оккупационной администрации Денис Пушилин.

Погибшую Марию Пирогову главарь пророссийских боевиков назвал "волонтером и депутатом народного совета ДНР".

Подробности гибели Пушилин не опубликовал.

Пропагандистское издание РИА "Новости" сообщает, что родственники опознали тело Марии Пироговой. По неподтвержденным данным, "депутат ДНР" погибла во время прилета снаряда возле ЦУМ, который расположен в Ворошиловском районе Донецка.

Погибла Мария Пирогова: чем она была известна

Мария Пирогова родилась в 1993 году в Москве, "депутат народного совета ДНР". Ее мать — Майя Пирогова — директор так называемого "департамента информационной политики ДНР".

В 2021 году окончила Донецкую музыкальную академию по классу джазового вокала. Писала музыку.

Внесена в санкционный список Украины, Европейского Союза и Великобритании — "участвовала или была вовлечена в политику и/или действия, которые дестабилизируют Украину и/или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".

Мария Пирогова также внесена в базу "Миротворца" в статусе "члена террористической организации ДНР".

Напомним, в августе в Подмосковье погибла дочь идеолога "русского мира" Дарья Дугина. Девушка погибла в результате подрыва автомобиля, с ней должен был ехать Александр Дугин, но пересел в другую. С фестиваля российский философ и его дочь уезжали в одно время, поэтому трагедия произошла на глазах у отца.

А несколькими днями ранее этого инцидента на Донбассе погибла российская военная корреспондентка. Пропагандистка Земфира Сулейманова, по данным росСМИ, подорвалась на мине со своим водителем и медикам не удалось их спасти.