На оккупированном Донбассе погибла российская военная корреспондентка (фото)

Пропагандистка Земфира Сулейманова, по данным росСМИ, подорвалась на мине со своим водителем и медикам не удалось их спасти.

На оккупированной части Донецкой области погибла российская военная кореспондентка Земфира Сулейманова. Эту информацию в своем Telegram-канале опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Известно, что Земфира Сулейманова погибла во время рабочей поездки на оккупированный Донбасс. Военный корреспондент со своим водителем подорвались на мине, и врачи не смогли спасти их.

Петр Андрющенко утверждает, что погибшая Земфира Сулейманова принимала участие в пропагандистской кампании, которая была направлена на защитников "Азовстали" в Мариуполе.

"И о хорошем. Минус одна. Та, что была очень активна в фабрикации обвинений полка "Азов". Теперь поет вместе с Кобзоном. Не жалко. Жаль что так мало, но дальше будет. Возмездие неотвратимо", — написал Андрющенко, комментируя гибель российского военкора на Донбассе.

Пропагандистский Telegram-канал "War Gonzo" называет Земфиру Сулейманову "начинающим военкором", которая в оккупированной Донецкой области "планировала заниматься гуманитарной помощью и мечтала стать настоящим военным журналистом".

Примечательно, что российский телеканал Russia Today открестился от погибшей и заявил, что девушка никогда не работала на RT.

[ + – ] На Донбассе погибла российская пропагандистка Земфира Сулейманова

Напомним, ранее британская разведка сообщала о расколе в рядах пророссийских боевиков "Л/ДНР". По данным ведомства, мобилизованные в оккупированной части Луганской области жалуются на интенсивность наступления на востоке и отказываются принимать участие в дальнейших боевых действиях на Донетчине.

Также сообщалось, что в оккупированной Горловке ликвидировали известного пророссийского боевика Юрия Крикуленко. Адепт "русского мира" с другими коллаборантами был уничтожен в результате артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины.