В рядах пророссийских боевиков "Л/ДНР", воюющих на стороне ВС РФ, произошел раскол, — ISW

Мобилизированные на территории ОРЛО пожаловались на изнурительные темпы наступления и отказались участвовать в боевых действиях на Донетчине.

В рядах пророссийских боевиков "Л/ДНР", которые воюют в составе ВС РФ, произошел раскол. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 15 августа.

Аналитики отмечают, что боевики, которые были мобилизированы на территории оккупированной Луганской области, пожаловались на изнурительные темпы наступления и отказались участвовать в боевых действиях на Донетчине.

В своем отчете ISW упоминает видеоролик с участием "военнослужащих батальона 2740 ЛНР", выступивших против ведения штурма позиций украинской армии и полного захвата Донбасса.

"Боевики утверждают, что они праздновали победу 3 июля, когда силы "ЛНР" достигли границ Луганской области, и что их работа закончена. Видео подтверждает тенденцию снижения участия и морального духа мобилизированных "ЛНР" в поддержке российской войны в Украине. Эта тенденция особенно опасна для российских сил, стремящихся набрать еще больше новых солдат из Луганской области, чтобы восполнить недавние потери. Дальнейшее разделение внутри российских сил также угрожает еще больше снизить эффективность российских военных усилий", — утверждают аналитики ISW.

Более того, подобные панические настроения фиксировались в рядах пророссийских боевиков "ДНР", которых задействовали на Харьковском, Луганском и Херсонском направлениях. Такое поведение мобилизированных с оккупированных территорий свидетельствует о том, что коллаборанты не поддерживают масштабные планы Кремля по оккупации Украины.

Напомним, в начале августа подразделениям ВСУ удалось ликвидировать Ольгу Качуру "Корсу", которая руководила дивизионом реактивной артиллерии "Л/ДНР". Уничтоженная коллаборант отдавала приказы на обстрел из РСЗО жилых кварталов Дебальцево, Авдеевки, Иловайска и Мариновки.

Также сообщалось, что в оккупированной Горловке ликвидировали пророссийского боевика и адепта "русской весны" Юрия Крикуленко.