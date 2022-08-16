У лавах проросійських бойовиків "Л/ДНР", що воюють на боці ЗС РФ, стався розкол — ISW

Мобілізовані на території ОРЛО поскаржилися на виснажливі темпи наступу та відмовилися брати участь у бойових діях на Донеччині.

У лавах проросійських бойовиків "Л/ДНР", що воюють у складі ЗС РФ, стався розкол. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 15 серпня.

Аналітики зазначають, що бойовики, які були мобілізовані на території окупованої Луганської області, поскаржилися на виснажливі темпи наступу та відмовилися брати участь у бойових діях на Донеччині.

У своєму звіті ISW згадує відеоролик за участю "військовослужбовців батальйону 2740 ЛНР", які виступили проти ведення штурму позицій української армії та повного захоплення Донбасу.

"Бойовики стверджують, що вони святкували перемогу 3 липня, коли сили "ЛНР" досягли меж Луганської області, і що їхня робота закінчена. Відео підтверджує тенденцію зниження участі та морального духу мобілізованих "ЛНР" у підтримці російської війни в Україні. Ця тенденція особливо небезпечна для російських сил, які прагнуть набрати ще більше нових солдатів із Луганської області, щоб заповнити нещодавні втрати. Подальший поділ усередині російських сил також загрожує ще більше знизити ефективність російських військових зусиль", — стверджують аналітики ISW.

Крім того, подібні панічні настрої фіксувалися в лавах проросійських бойовиків "ДНР", яких задіяли на Харківському, Луганському та Херсонському напрямках. Така поведінка мобілізованих із окупованих територій свідчить про те, що колаборанти не підтримують масштабних планів Кремля щодо окупації України.

Нагадаємо, на початку серпня підрозділам ЗСУ вдалося ліквідувати Ольгу Качуру "Корсу", яка керувала дивізіоном реактивної артилерії "Л/ДНР". Знищена колаборантка віддавала накази обстрілювати з РСЗВ житлових кварталів Дебальцевого, Авдіївки, Іловайська та Маринівки.

Також повідомлялося, що в окупованій Горлівці ліквідували проросійського бойовика й адепта "російської весни" Юрія Крикуленка.