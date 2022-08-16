На окупованому Донбасі загинула російська військова кореспондентка (фото)
Пропагандистка Земфіра Сулейманова, за даними росЗМІ, підірвалася на міні зі своїм водієм, медикам не вдалося їх врятувати.
На окупованій частині Донецької області загинула російська військова кореспондентка Земфіра Сулейманова. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі опублікував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Відомо, що Земфіра Сулейманова загинула під час робочої поїздки до окупованого Донбасу. Військова кореспондентка зі своїм водієм підірвалися на міні, і лікарі не змогли їх врятувати.
Петро Андрющенко стверджує, що загибла Земфіра Сулейманова брала участь у пропагандистській кампанії, спрямованій на захисників "Азовсталі" у Маріуполі.
"І про хороше. Мінус одна. Та, що була дуже активною у фабрикації звинувачень полку "Азов". Тепер співає разом із Кобзоном. Не шкода. Шкода, що так мало, але далі буде. Відплата невідворотна", — написав Андрющенко, коментуючи загибель російського військкора на Донбасі.
Пропагандистський Telegram-канал "War Gonzo" називає Земфіру Сулейманову "початківцем військкором", яка в окупованій Донецькій області "планувала займатися гуманітарною допомогою і мріяла стати справжнім військовим журналістом".
Примітно, що російський телеканал Russia Today відхрестився від загиблої і заявив, що дівчина ніколи не працювала на RT.
Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла про розкол у лавах проросійських бойовиків "Л/ДНР". За даними відомства, мобілізовані в окупованій частині Луганської області скаржаться на інтенсивність наступу на сході та відмовляються брати участь у подальших бойових діях на Донеччині.
Також повідомлялося, що в окупованій Горлівці ліквідували відомого проросійського бойовика Юрія Крикуленка. Адепта "російського світу" з іншими колаборантами знищено внаслідок артилерійського удару з боку Збройних Сил України.