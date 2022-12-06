Розірвався снаряд: в окупованому Донецьку загинула колаборантка Марія Пирогова (відео)

Відомо, що загибла — дочка директорки так званого "департаменту інформаційної політики ДНР" Маї Пирогової.

Related video

У вівторок, 6 грудня, під час артилерійського обстрілу непідконтрольного Донецька загинула "депутатка ДНР" Марія Пирогова. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив керівник окупаційної адміністрації Денис Пушилін.

Загиблу Марію Пирогову ватажок проросійських бойовиків назвав "волонтером і депутатом народної ради ДНР".

Подробиць загибелі Пушилін не опублікував.

Пропагандистське видання "РИА Новости" повідомляє, що родичі впізнали тіло Марії Пирогової. За непідтвердженими даними, "депутатка ДНР" загинула під час прильоту снаряда біля ЦУМ, розташованого у Ворошилівському районі Донецька.

Загинула Марія Пирогова: чим вона відома

Марія Пирогова народилася 1993 року в Москві, "депутатка народної ради ДНР". Її мати — Мая Пирогова — директорка так званого "департаменту інформаційної політики ДНР".

2021 року закінчила Донецьку музичну академію за класом джазового вокалу. Писала музику.

Внесена до списку санкцій України, Європейського Союзу та Великобританії — "брала участь або була залучена до політики та/або дій, які дестабілізують Україну та/або підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України".

Марію Пирогову також внесли до бази "Миротворця" у статусі "члена терористичної організації ДНР".

Нагадаємо, у серпні у Підмосков'ї загинула дочка ідеолога "російського світу" Дар'я Дугіна. Дівчина загинула внаслідок підриву автомобіля, з нею мав їхати Олександр Дугін, але пересів до іншої. З фестивалю російський філософ та його донька виїжджали одночасно, тому трагедія сталася на очах у батька.

А декількома днями раніше цього інциденту на Донбасі загинула російська військова кореспондентка. Пропагандистка Земфіра Сулейманова, за даними росЗМІ, підірвалася на міні зі своїм водієм та медикам не вдалося їх врятувати.