Воював у ЗС РФ: під Бахмутом загинув колаборант із Куп'янська, який розбив герб України (відео)

18-річний хлопець помер від влучання осколка в серце під час надання екстреної медичної допомоги пораненому товаришу по службі.

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Російський колаборант із Куп'янська Харківської області Ілля Гаманін після звільнення міста українськими військовими у вересні приєднався до російських військ і загинув у битві за Бахмут Донецької області. Про це розповіли у проросійському "молодіжному русі" Харківської області "Время Первых", головою якого був Гаманін.

Повідомляється, що хлопець нібито записався добровольцем в "армійський корпус ЛНР" і загинув 24 листопада, але про це повідомили лише сьогодні.

Причина смерті колаборанта — влучання осколка в серце під час надання екстреної медичної допомоги пораненому товаришу по службі. Йому було 18 років.

Чим "уславився" Гаманін?

Зазначимо, що колишній студент медичного коледжу в Куп'янську під час окупації російськими військами Харківської області разом із посібниками розбив герб України на будинку культури у селі Петропавлівка. Крім того, він роздавав інтерв'ю російським ЗМІ, де розповідав, що підтримує дії Росії.

"Підозрюваний і ще одна людина піднялися на автокрані до фасаду будівлі та почали бити молотком по державному символу. Після цього підозрюваний з особливим цинізмом кидав частини герба на землю, "вихваляючись" своїми діями на камеру", — розповіли тоді в Офісі Генпрокурора.

Йому було висунуто підозру в нарузі над державними символами України — ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 6 грудня в окупованому Донецьку під час артилерійського обстрілу загинула колаборантка Марія Пирогова. Відомо, що загибла — дочка директорки так званого "департаменту інформаційної політики ДНР" Маї Пирогової.

Раніше, 22 листопада ЗМІ писали, що ЗС РФ спалювали тіла загиблих товаришів по службі на звалищі в Херсоні. Жителі міста розповіли, що бачили як до полігону приїжджали вантажівки з чорними мішками, які потім спалювали.