ЗС РФ спалювали тіла загиблих товаришів по службі на звалищі в Херсоні, — The Guаrdian (фото)

Жителі міста розповіли, що бачили як до полігону приїжджали вантажівки з чорними мішками, які потім спалювали. Після цього в повітря піднімалася велика хмара диму із запахом палаючої плоті.

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Російські військові під час окупації Херсона викидали та спалювали тіла своїх загиблих товаришів по службі на місцевому звалищі. Про це розповіли мешканці звільненого обласного центру в інтерв'ю The Guardian.

За їхніми словами, влітку їм заборонили підходити до звалища, воно було оточене окупаційними військами, щоб відгородити "від цікавих очей". Херсонці повідомляють, що бачили, як до місця під'їжджали російські відкриті вантажівки з чорними мішками, які потім підпалювали. Після цього в повітря піднімалася велика хмара диму із жахливим запахом палаючої плоті.

"Коли я відчула запах цього диму, мене занудило... Пахло паленим волоссям, і знаєте, ще пахло так, як у стоматолога, коли вам свердлять зуб перед тим, як поставити пломбу. І дим був такий густий, що сусідньої будівлі не було видно", — розповіла 60-річна жінка, яка проживає біля полігону.

Мешканці вважають, що так росіяни позбавлялися тіл своїх побратимів, які загинули під час запеклих боїв з українською армією у літні дні.

"Щоразу, коли наша армія обстрілювала там росіян, вони вивозили останки на звалище і спалювали", — каже мешканка Херсона.

45-річна Світлана, яка разом зі своїм чоловіком Олександром роками возить сміття на звалище своєю вантажівкою, розповіла, що на в'їзді було встановлено російський блокпост.

"Якось ми з чоловіком приїхали не в той час. Ми прийшли сюди, поки вони займалися своїми "справами", і вони сильно вдарили мого чоловіка палицею по обличчю. Останків я не бачила, вони поховали все, що залишилося", — сказала вона.

Працівники полігону повідомили, що ЗС РФ обрали місце на ізольованій стороні сміттєвого полігону. Зараз туди неможливо потрапити з міркувань безпеки. Водій вантажівки, котрий працював на полігоні, не заперечує, що росіяни могли замінувати територію або залишити пристрої, що не розірвалися.

У виданні зазначають, що десятки жителів Херсона підтвердили історію про поховання і спалювання загиблих російських солдат на місцевому звалищі. Проте українська влада заявила, що не може коментувати, чи розслідуються ці твердження.

"Нас не цікавлять поховання ворога. Нас цікавить перебування тіл українців, закатованих, убитих і похованих у братських могилах тут, на Херсонщині", — сказав неназваний херсонський чиновник.

Нагадаємо, 19 листопада ЗМІ писали, що сотні людей було затримано російськими військовими і зникли безвісти в Херсоні. Дослідники також знайшли 12 місць утримання і допитів у Херсоні та Криму.

7 листопада командування угруповання військ ЗСУ "Схід" повідомило, що ЗС РФ щодня втрачають до 100 убитих у боях за Бахмут. Подібні втрати серед особового складу також фіксуються на Авдіївському напрямі, а також у районі Кремінної та Сватового.