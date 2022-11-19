У Херсоні сотні людей затримали російські окупанти, багато з них зникли безвісти, — Reuters

Дослідники також виявили 12 місць утримання та допитів у Херсоні та Криму. Свідки розповіли, що їх катували електрошоком, імітацією страти та побиттям.

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У Херсоні в період з березня по жовтень задокументовано затримання та зникнення 226 осіб чверть з яких, ймовірно, зазнавали тортур, а п'ятеро померли в ув'язненні або незабаром після цього. Такого висновку дійшли вчені з Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я, пише Reuters.

Натаніель Реймонд, виконавчий директор лабораторії, сказав, що звіт підтверджує попередження Сполучених Штатів напередодні конфлікту про те, що Росія використовує заздалегідь складені списки для захоплення та знищення проти цивільних осіб.

"Це найсильніший доказ того, що це відбувається", — сказав Реймонд.

У звіті, заснованому на відкритих джерелах інформації, йдеться, що більшість із зазначених 226 осіб було затримано російськими військовими або ФСБ. Дослідники процитували кілька джерел, які заявили, що російські сили безпеки мають списки імен цільових осіб і автомобільних номерів, а також іншу інформацію.

Видання пише, що деякі джерела у звіті не були вказані для їхнього захисту. Дослідники також виявили 12 місць утримання та допитів у Херсоні та Криму.

У звіті йдеться, що не менше 55 зареєстрованих затримань чи зникнень пов'язані із твердженнями про тортури, включаючи побиття, інсценізацію страти, електрошок та тортури родичів.

Також, як пишуть журналісти, у звіті наводяться свідчення кількох свідків про те, що їх катували, щоб дізнатися інформацію про позиції українських частин. Інші заявили, що їх допитували про керівництво рухами протесту чи опозиційними групами.

У доповіді йдеться, що серед затриманих чи зниклих безвісти були 60 державних службовців, а також 32 особи, які ідентифікували себе як кримські татари.

Раніше Фокус писав, що журналісти WP розповіли про підпілля, яке допомогло звільнити Херсон. За словами анонімного співробітника спецслужб України, деяких бійців та членів спротиву почали готувати ще до початку повномасштабної війни з Росією.

Ще нагадаємо, що Росія поширює чутки про масове вбивство полонених. Військові експерти стверджують, що окупантів було вбито під час спроби напасти на солдатів ЗСУ під час здачі в полон, а Росія просуває у ЗМІ версію про те, що українські захисники стратили військовополонених.

Також повідомлялося, що у Великобританії через війну в Україні почали закінчуватися снаряди. Офіційний Лондон вже надіслав компанії-виробнику боєприпасів листа з вимогою збільшити виробництво необхідних снарядів.