Россия распространяет слухи о массовом убийстве пленных: что известно об инциденте (фото)

Военные эксперты утверждают, что оккупанты были убиты при попытке напасть на солдат ВСУ во время сдачи в плен, а Россия продвигает в СМИ версию о том, что украинские защитники казнили военнопленных.

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Российские Телеграм-каналы распространили видео с 10 мертвыми военными ВС РФ. Пропагандисты пытаются обвинить украинских военных в жестоком обращении с военнопленными и убийствах.

На видеокадрах запечатлены 10 российских военных, которые выходят из дома, а потом ложатся на землю. После этого появляется вооруженный человек в темной одежде и открывает огонь. В конце ролика показывают раненого украинского солдата, которого спрашивают о самочувствии.

[ + – ] Инцидент в Макеевке с пленными оккупантами

Казнь и убийство: как в РФ отреагировали на видео с оккупантами, сдававшимися в плен

Министерство обороны РФ уже назвало кадры "новыми видеосвидетельствами" расправы украинских военных над безоружными пленными россиянами, которые подтверждают "живодерскую сущность нынешнего киевского режима".

Российские Телеграм-каналы пропагандистов называют происходящее на видео "расстрелом" и "казнью".

Также известно, что Следственный комитет РФ начал расследование запечатленного на видео инцидента. Уголовное дело возбудили по фактам якобы убийства двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, а также по факту жестокого обращение с военнопленными и применения в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

Что об этом говорит украинская сторона

Министерство обороны Украины на данный момент официально не отреагировало на провокацию российских пропагандистов и не прокомментировало видеокадры из Макеевки на Луганщине.

Заметим, что 13 ноября Телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" опубликовал похожие видеокадры. На них тоже были видны тела 12 российских военных. В комментарии под видео было сказано, что оккупанты стали жертвами минометного обстрела.

Инцидент с российскими оккупантами: что говорят эксперты

Главред Цензор.Нет и военный эксперт Юрий Бутусов в своем Телеграм-канале написал о том, что российские военные, которым была гуманно предоставлена возможность сохранить жизнь, использовали ситуацию для того, чтобы убить поверивших им украинцев. Он подчеркнул, что симуляция капитуляции — это военное преступление.

В свою очередь в Телеграм-канале Вооруженных сил Азербайджана опубликовали детальный анализ видеокадров, о которых мы писали выше. В нем идет речь о том, что один из сдавшихся в плен оккупантов, вместо того, что б бросить автомат, попытался открыть из него огонь в сторону украинских военных. ВСУ открыли огонь в ответ.

А основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев высказал мнение, что военный в черной форме, который открыл огонь, нарушил нормы международного права: он притворился готовым сдаться в плен, но открыл огонь. Это военное преступление называется вероломством.

Напомним, ранее мобилизированные россияне убили своего командира, который мешал им сдаться в плен. По информации журналистов, мобилизированные не хотели участвовать в боевых действиях и из-за неадекватного отношения начальства.

Фокус также писал, что ВСУ взяли в плен первую российскую женщину-военнослужащую. Она рассказала, что находится в Украине с августа и служит медиком.