Росія поширює чутки про масове вбивство полонених: що відомо про інцидент (фото)

Військові експерти стверджують, що окупантів вбито під час спроби напасти на солдатів ЗСУ під час здачі в полон, а Росія просуває у ЗМІ версію про те, що українські захисники стратили військовополонених.

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Російські Телеграм-канали розповсюдили відео з 10 мертвими військовими ЗС РФ. Пропагандисти намагаються звинуватити українських військових у жорстокому поводженні з військовополоненими та вбивствами.

На відеокадрах знято 10 російських військових, які виходять з дому, а потім лягають на землю. Після цього з'являється озброєна людина у темному одязі та відкриває вогонь. Наприкінці ролика показують пораненого українського солдата, якого питають про самопочуття.

[ + – ] Інцидент у Макіївці з полоненими окупантами

Страта та вбивство: як у РФ відреагували на відео з окупантами, які здавались в полон

Міністерство оборони РФ вже назвало кадри "новими відеосвідченнями" розправи українських військових над беззбройними полоненими росіянами, які підтверджують "живодерську сутність нинішнього київського режиму".

Російські телеграм-канали пропагандистів називають те, що відбувається на відео "розстрілом" та "стратою".

Також відомо, що Слідчий комітет РФ розпочав розслідування зображеного на відео інциденту. Кримінальну справу порушили за фактами нібито вбивства двох і більше осіб, скоєне групою осіб у зв'язку із провадженням ними службової діяльності, а також за фактом жорстокого поводження з військовополоненими та застосування у збройному конфлікті заборонених засобів та методів.

Що про це говорить українська сторона

Міністерство оборони України зараз офіційно не відреагувало на провокацію російських пропагандистів та не прокоментувало відеокадри з Макіївки на Луганщині.

Зауважимо, що 13 листопада телеграм-канал "Оперативний ЗСУ" опублікував схожі відеокадри. На них теж було видно тіла 12 російських військових. У коментарі під відео сказано, що окупанти стали жертвами мінометного обстрілу.

Інцидент із російськими окупантами: що кажуть експерти

Главред Цензор.Нет і військовий експерт Юрій Бутусов у своєму телеграм-каналі написав про те, що російські військові, яким було гуманно надано можливість зберегти життя, використали ситуацію для того, щоб убити українців, які їм повірили. Він наголосив, що симуляція капітуляції — це воєнний злочин.

Зі свого боку, у телеграм-каналі Збройних сил Азербайджану опублікували детальний аналіз відеокадрів, про які ми писали вище. У ньому йдеться про те, що один з окупантів, що здалися в полон, замість того, щоб кинути автомат, спробував відкрити з нього вогонь у бік українських військових. ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.

А засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв висловив думку, що військовий у чорній формі, який відкрив вогонь, порушив норми міжнародного права: він удав, що готовий здатися в полон, але відкрив вогонь. Цей воєнний злочин називається віроломством.

Нагадаємо, раніше мобілізовані росіяни вбили свого командира, який заважав їм здатися в полон. За інформацією журналістів, мобілізовані не хотіли брати участь у бойових діях і через неадекватне ставлення начальства.

Фокус також писав, що ЗСУ взяли в полон першу російську жінку-військовослужбовця. Вона розповіла, що перебуває в Україні із серпня та служить медиком.