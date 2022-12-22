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Подорвался на автомобиле: в Херсонской области погиб коллаборант Андрей Штепа (фото)

Гибель коллаборанта Андрея Штепы, Андрей Штепа, коллаборанты, Херсон
Андрей Штепа

Глава Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что коллаборант прислуживал российским оккупантам путем продажи самогона и наркотиков, а также сдавал российским войскам украинских активистов.

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Глава оккупационной администрации села Любимовка и Васильевка Херсонской области Андрей Штепа подорвался на автомобиле и погиб. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Он рассказал, что, по предварительным данным, коллаборант подорвался в районе памятника "девушке в шинели". По словам депутата, Штепа прислуживал российским оккупантам, продавая самогон и наркотики, а также сдавал российским войскам украинских активистов.

Информацию о гибели главы оккупационной администрации подтверждают и российские СМИ. Издание Readovka пишет, что Андрей Штепа подорвался на машине на левом берегу Днепра Херсонской области и публикует фотографию горящего автомобиля.

"По предварительным данным, он погиб. Документы в машине на его фамилию, тело обгоревшее. Это был подрыв", — сообщил глава оккупационной администрации района Павел Филипчук.

Гибель коллаборанта Андрея Штепы, Андрей Штепа, коллаборанты, Херсон Fullscreen
Фото взорванного автомобиля Андрея Штепы

Напомним, 12 декабря СМИ писали, что в Скадовске взорвался автомобиль заместителя главы оккупационной администрации Херсонской области Виталия Булюка. Мужчина получил ранения, его пришлось госпитализировать.

10 декабря сообщалось, что под Бахмутом погиб 18-летний коллаборант из Купянска, уничтоживший герб Украины. Парень умер от попадания осколка в сердце во время оказаний экстренной медицинской помощи раненому сослуживцу.