Подорвался на автомобиле: в Херсонской области погиб коллаборант Андрей Штепа (фото)

Глава Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что коллаборант прислуживал российским оккупантам путем продажи самогона и наркотиков, а также сдавал российским войскам украинских активистов.

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Глава оккупационной администрации села Любимовка и Васильевка Херсонской области Андрей Штепа подорвался на автомобиле и погиб. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Он рассказал, что, по предварительным данным, коллаборант подорвался в районе памятника "девушке в шинели". По словам депутата, Штепа прислуживал российским оккупантам, продавая самогон и наркотики, а также сдавал российским войскам украинских активистов.

Информацию о гибели главы оккупационной администрации подтверждают и российские СМИ. Издание Readovka пишет, что Андрей Штепа подорвался на машине на левом берегу Днепра Херсонской области и публикует фотографию горящего автомобиля.

"По предварительным данным, он погиб. Документы в машине на его фамилию, тело обгоревшее. Это был подрыв", — сообщил глава оккупационной администрации района Павел Филипчук.

[ + – ] Фото взорванного автомобиля Андрея Штепы

Напомним, 12 декабря СМИ писали, что в Скадовске взорвался автомобиль заместителя главы оккупационной администрации Херсонской области Виталия Булюка. Мужчина получил ранения, его пришлось госпитализировать.

10 декабря сообщалось, что под Бахмутом погиб 18-летний коллаборант из Купянска, уничтоживший герб Украины. Парень умер от попадания осколка в сердце во время оказаний экстренной медицинской помощи раненому сослуживцу.