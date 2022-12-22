Привітали з днем народження: Рогозін потрапив під обстріл у Донецьку, – ЗМІ (відео)

За даними російських журналістів, колишнього главу "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна було поранено в спину.

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У середу, 21 грудня, ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін потрапив під обстріл в окупованому Донецьку під час святкування свого дня народження в ресторанно-готельному комплексі "Шеш-Беш". Про це повідомило російське видання "РИА Новости", посилаючись на помічника політика.

За даними ЗМІ, у згаданому комплексі Рогозін деякий час проживав разом із групою російських радників. Внаслідок обстрілу колишній глава "Роскосмосу" був поранений.

"На околиці Донецька обстріляли готель, в якому останні місяці проживала група військових радників, включаючи Дмитра Рогозіна... Сам Дмитро Рогозін отримав поранення в спину, він госпіталізований", — заявив помічник Рогозіна.

Повідомляється, що крім ексглави "Роскосмосу" було травмовано ще кількох людей, які його супроводжували. Також стверджується, що життю Рогозіна нічого не загрожує.

Автори публікації припускають, що удар по ресторанно-готельному комплексу міг завдатись із 155-міліметрової французької самохідної артилерійської установки Caesar.

У російському виданні Mash стверджують, що обстріл було здійснено Збройними силами України. Telegram-канал Mash на Донбасі опублікував відео, зняте на місці події. У повідомленні йдеться, що у закладі "Шеш-Беш" також було поранено главу уряду ДНР Віталія Хоценка, а його охоронець загинув.

[ + – ] Наслідки обстрілу ресторанно-готельного комплексу "Шеш-Беш"

Нагадаємо, що з листопада 2022 року Дмитро Рогозін керує групою військових радників "Царські вовки", яка підтримує бойовиків так званих "ДНР" та "ЛНР". Ексглава "Роскосмосу" стверджує, що займається консультацією бійців з військово-технічних питань.

Фокус також писав, що російський співак та депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Денис Майданов заспівав пісню про російську ядерну ракету "Сармат". Автором тексту "хіта" є колишній директор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

Ще ми повідомляли про те, що ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін воює в Україні у військовому екіпіруванні, проведеному в країнах НАТО. До мережі потрапили знімки, на яких російський політик одягнений в австрійську куртку Carinthia.