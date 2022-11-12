Рогозін очолив групу військових радників "Царські вовки": допомагають бойовикам "Л/ДНР"

За словами ексглави "Роскосмосу", "досвідчені експерти" добровольчого підрозділу вже консультують бійців, які беруть участь у війні на території України, з військово-технічних питань.

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Колишній керівник державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін тепер керує групою військових радників "Царські вовки", яка підтримує бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР". Про це Рогозін заявив в інтерв'ю агентству "РІА Новини".

Росіяни сформували на тимчасово окупованій території України інспекторську групу під керівництвом Дмитра Рогозіна, до якої увійшли експерти з "багатим військовим досвідом". Екскерівник "Роскосмосу" заявив, що вони вже активно надають військово-технічну підтримку військам "Л/ДНР", які беруть участь у війні проти українців.

Водночас "Царські вовки" вважають себе добровільним підрозділом.

Як розповів Дмитро Рогозін, назва групи є відсиланням до російських добровольчих загонів, сформованих у Югославії в 1992 році. Сам чиновник був членом добровольчого загону, який діяв під час конфліктів у Боснії та Придністров'ї.

[ + – ] Дмитро Рогозін взяв собі позивний "Сармат" Фото: ТАСС

7 листопада Дмитро Рогозін заявив агентству "ТАРС" про створення навчального центру для бойовиків "ДНР". Для роботи в ньому вирішили залучити розробників дронів, засобів зв'язку й інших технологій, які можна застосовувати в бойових діях. Центр також назвали "Царські вовки".

11 листопада Дмитро Рогозін виклав на своєму каналі в Telegram спільний знімок із командиром окремого штурмового батальйону "ДНР" під назвою "Сомалі". Колишній глава "Роскосмосу" позував у камуфляжній формі та бойовому екіпіруванні з аптечкою, ножем і магазинами для автоматичної гвинтівки. На грудях видно нашивку з новим позивним "Сармат", хоча раніше він використав позивний "Космос".

У липні президент РФ Володимир Путін звільнив Дмитра Рогозіна з посади глави "Роскосмосу". Його замінив Юрій Борисов, який до цього обіймав посаду віцепрем'єра уряду РФ.

Ходили чутки, що Росія об'єднає окуповані території України до Кримського федерального округу. Повноважним представником новоутворення можуть призначити Дмитра Рогозіна.

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