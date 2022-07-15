Цінний кадр: Путін звільнив Рогозіна з посади голови "Роскосмосу"

Очолить держкорпорацію Юрій Борисов, який перестав бути віцепрем'єром уряду РФ.

15 липня президент Росії Володимир Путін провів низку кадрових перестановок у складі російського уряду, повідомляють росЗМІ. Своїм указом він звільнив Юрія Борисова з посади віцепрем'єра, який займався оборонно-промисловим комплексом і призначив його головою держкорпорації "Роскосмос". Також Путін призначив віцепрем'єром міністра промисловості та торгівлі Дениса Мантурова, який тепер поєднуватиме обидві посади. Раніше кандидатуру Мантурова затвердила Держдума, яка 15 липня зібралася на позачергове засідання.

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Цікаво, що Борисов повторив кар'єрний шлях свого попередника на посаді глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна. Той до призначення керівником держкорпорації у 2018 році також обіймав посаду заступника голови уряду Росії, відповідаючи за оборонно-промисловий комплекс.

Поки точно невідомо, чим після відставки займеться відставний чиновник. Близькі до Кремля джерела стверджують, що Рогозін перейде на роботу в адміністрацію президента, навіть може очолити її. Крім цього, розглядається варіант призначити Дмитра Рогозіна одним із кремлівських кураторів окупованих Росією українських територій. Водночас джерела в Кремлі зазначають, що Путін благоволить Рогозіну, цінуючи його за "ретельність" та показний патріотизм.

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Нагадаємо, раніше в "Роскосмосі" оголосили про згортання програми пілотованих польотів на Місяць. Причиною стала війна: зараз від корпорації вимагають сконцентруватися на виконанні військових завдань, тому пріоритет віддають "дистанційному зондуванню Землі" та зв'язку.