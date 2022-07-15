Ценный кадр: Путин уволил Рогозина с поста главы "Роскосмоса"

Возглавит госкорпорацию будет Юрий Борисов, который перестал быть вице-премьером правительства РФ.

15 июля президент России Владимир Путин провел ряд кадровых перестановок в составе российского правительства, сообщают росСМИ. Своим указом он освободил Юрия Борисова от должности вице-премьера, курировавшего оборонно-промышленный комплекс и назначил его главой госкорпорации "Роскосмос". Также Путин назначил вице-премьером министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который теперь будет совмещать обе должности. Ранее кандидатуру Мантурова утвердила Госдума, которая 15 июля собралась на внеочередное заседание.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Любопытно, что Борисов повторил карьерный путь своего предшественника на посту главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Тот до назначения руководителем госкорпорации в 2018 году также занимал должность заместителя председателя правительства России, отвечая за оборонно-промышленный комплекс.

Пока точно неизвестно, чем после отставки займется отставной чиновник. Близкие к Кремлю источники утверждают, что Рогозин перейдет на работу в администрацию президента, более того, даже может возглавить ее. Помимо этого рассматривается вариант назначить Дмитрия Рогозина одним из кремлевских кураторов оккупированных Россией украинских территорий. При этом источники в Кремле отмечают, что Путин благоволит Рогозину, ценя его за "исполнительность" и показной патриотизм.

[ + – ] Дмитрий Рогозин на посту главы "Роскосмоса" успел пообещать реализовать миссию на Луну

Напомним, ранее в "Роскосмосе" объявили о сворачивании программы пилотируемых полетов на Луну. Причиной стала война: сейчас от корпорации требуют сконцентрироваться на выполнении военных задач, поэтому приоритет отдают "дистанционному зондированию Земли" и связи.