Ценный кадр: Путин уволил Рогозина с поста главы "Роскосмоса"
Возглавит госкорпорацию будет Юрий Борисов, который перестал быть вице-премьером правительства РФ.
15 июля президент России Владимир Путин провел ряд кадровых перестановок в составе российского правительства, сообщают росСМИ. Своим указом он освободил Юрия Борисова от должности вице-премьера, курировавшего оборонно-промышленный комплекс и назначил его главой госкорпорации "Роскосмос". Также Путин назначил вице-премьером министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который теперь будет совмещать обе должности. Ранее кандидатуру Мантурова утвердила Госдума, которая 15 июля собралась на внеочередное заседание.
Любопытно, что Борисов повторил карьерный путь своего предшественника на посту главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Тот до назначения руководителем госкорпорации в 2018 году также занимал должность заместителя председателя правительства России, отвечая за оборонно-промышленный комплекс.
Пока точно неизвестно, чем после отставки займется отставной чиновник. Близкие к Кремлю источники утверждают, что Рогозин перейдет на работу в администрацию президента, более того, даже может возглавить ее. Помимо этого рассматривается вариант назначить Дмитрия Рогозина одним из кремлевских кураторов оккупированных Россией украинских территорий. При этом источники в Кремле отмечают, что Путин благоволит Рогозину, ценя его за "исполнительность" и показной патриотизм.
Напомним, ранее в "Роскосмосе" объявили о сворачивании программы пилотируемых полетов на Луну. Причиной стала война: сейчас от корпорации требуют сконцентрироваться на выполнении военных задач, поэтому приоритет отдают "дистанционному зондированию Земли" и связи.