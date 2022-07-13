Рогозин может стать куратором Кремля по оккупированным регионам Украины, — СМИ

По информации журналистов, Путину нравится показной патриотизм и исполнительность главы "Роскосмоса", поэтому вскоре он перейдет работать в Администрацию президента.

Руководитель государственной космической корпорации РФ "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в ближайшее время должен перейти на работу в Администрацию президента России. Согласно одному из рассматриваемых в Кремле вариантов, чиновник будет курировать вопросы, связанные с временно оккупированными территориями Украины, в том числе с Донецкой и Луганской областями. Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на три источника, близких к Кремлю, а также на знакомого Рогозина.

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Один из собеседников журналистов заявил, что Рогозин на данный момент является одним из кандидатов на пост главы Администрации президента РФ, который с августа 2016 года по сей день занимает Антон Вайно. В то же время "Роскосмос" вскоре может возглавить вице-премьер-министр России по вопросам военно-промышленного комплекса Юрий Борисов.

Источники издания указали, что рассматривается вариант, при котором Рогозин станет одним из кураторов АП по вопросам "ДНР" и "ЛНР", а также других временно оккупированных украинских регионов. В этом случае тот займет пост помощника главы российского государства или заместителя руководителя АП вместо Дмитрия Козака.

Собеседники издания указали, что если такой вариант будет реализован, то Рогозина сначала определят на должность в АП, а затем переведут на должность полномочного представителя в "федеральном округе", который будет образован, в случае, если все запланированные Кремлем на оккупированной территории Украины "референдумы" состоятся.

Что касается личного отношения российского лидера Владимира Путина к Рогозину, то, согласно информации источников журналистов, чиновник "находится в фаворе" у главы государства-агрессора. В частности, Путину нравится показной патриотизм главы "Роскосмоса" и его "исполнительность".

Напомним, Рогозин известен своими резкими заявлениями касательно полномасштабной войны РФ против Украины. В частности, глава "Роскосмоса" косвенно подтвердил, что Кремль не отказался от планов по захвату Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей. Также Рогозин пригрозил "глубокими и радиоактивными" воронками в зоне поражения российских ракет "Сармат", призвав странам Запада разговаривать с РФ "повежливее".

Ранее мы писали о том, как Рогозин в Twitter назвал Украину "экзистенциальной угрозой российскому народу" и призвал "покончить" с украинцами раз и навсегда "ради внуков". После этого администрация социальной сети заблокировала его учетную запись. В ответ глава "Роскосмоса" назвал платформу "помойкой".