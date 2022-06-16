Twitter заблокировал аккаунт Рогозина, он обиделся и назвал соцсеть "помойкой"

Глава Роскосмоса написал твит, в котором назвал Украину "экзистенциальной угрозой российскому народу" и призвал "покончить" с украинцами. Администрация соцсети применила санкции и потребовала удалить сообщение.

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Twitter временно ограничил некоторые возможности учетной записи Дмитрия Рогозина после агрессивного сообщения в отношении Украины. Об этом сообщил сам глава государственной корпорации "Роскосмос" у себя в Telegram.

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Рогозин написал твит, в котором назвал Украину "экзистенциальной угрозой российскому народу".

"Вообще, то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации", — в частности, заявил он.

Также глава Роскосмоса призвал "покончить" с украинцами раз и навсегда "ради внуков".

После этого администрация соцсети заблокировала аккаунт и предложила Рогозину удалить сообщение, нарушающее правила Twitter.

"Если я не подчиняюсь, они не снимут блокировку с аккаунта, где у меня более 808 тысяч подписчиков", — пожаловался скандальный российский политик. Также он уточнил, что ведет свою страницу с 2009 года.

При этом Рогозин заявил, что отказываться от своих слов не намерен.

"Я не считаю мое сообщение ошибочным. Я считаю его абсолютно верным. Кнопку "удалить" жать не буду", — добавил он.

По его словам, Twitter превратился "в помойку, трибуну для экстремистов и рупор антироссийской пропаганды".

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что отсутствие передовых технологий из-за антироссийских санкций даст России преимущество во время будущих войн. По его словам, развитие электроники через 15 лет приведет к краху западной цивилизации.

Также глава госкорпорации говорил, что Роскосмос намерен захватить немецкий космический телескоп eROSITA.