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"Электроника поставит Запад на колени": Рогозин попытался оправдать отсталость РФ

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Дмитрий Рогозин
Фото: Скриншот | Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин

Как уверяет глава Роскосмоса, отсутствие передовых технологий даст России преимущество во время будущих войн.

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что через 15 лет развитие электроники приведет к краху западной цивилизации. Такой прогноз он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайшие годы самые технологически подкованные страны выведут в космос мощные средства радиоэлектронной борьбы, способные "одним щелчком" отключать орбитальные группировки спутников и электронные системы на земле, в том числе технику. Вдобавок, наличие бортовых компьютеров позволит хакерам перехватывать управление кораблями, самолетами, автомобилями и другим транспортом.

Дмитрий Рогозин считает, что технологическая "дикость", то есть отсталось в области электроники, станет для некоторых государств большим преимуществом во время войн будущего. В связи с этим глава "Роскосмоса" призвал сохранить двигатели внутреннего сгорания в сферах безопасности и обороны, пока весь мир постепенно переходит на электрические.

"Генерал Маев, знаток танкового дела, как-то сказал мне: "Если кувалдой вдарить по броне танка, вся его электроника посыпется", — прокомментировал Рогозин. — "Я, конечно, не против прогресса. Я просто уже взрослый и опытный человек и знаю нравы человеческие, особенно по ту сторону государственной границы. Потому просто предупреждаю о том, что увлечение "электрическим и электронным прогрессом" поставит западную цивилизацию на колени".

Примечательно, что сейчас именно у России наблюдаются большие проблемы с электроникой, а точнее с ее дефицитом. В начале июня крупнейшая страна-производитель полупроводников Тайвань прекратила поставки чипов в Россию. Эксперты утверждают, что без доступа к тайваньским фабрикам электронная промышленность России сможет использовать лишь технологии 20-летней давности.

Российские представители отрасли считают, что РФ понадобится 15 лет на импортозамещение электроники. Пока в стране нет оборудования, чтобы самостоятельно производить микросхемы по современным стандартам.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что "Роскосмос" намерен захватить немецкий космический телескоп eROSITA. Оборудование установлено на борту российской космической обсерватории "Спектр-РГ", но разработчики из Института внеземной физики Макса Планка приостановили его работу из-за вторжения РФ в Украину.