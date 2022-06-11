"Электроника поставит Запад на колени": Рогозин попытался оправдать отсталость РФ

Как уверяет глава Роскосмоса, отсутствие передовых технологий даст России преимущество во время будущих войн.

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Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что через 15 лет развитие электроники приведет к краху западной цивилизации. Такой прогноз он опубликовал в своем Telegram-канале.

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По его словам, в ближайшие годы самые технологически подкованные страны выведут в космос мощные средства радиоэлектронной борьбы, способные "одним щелчком" отключать орбитальные группировки спутников и электронные системы на земле, в том числе технику. Вдобавок, наличие бортовых компьютеров позволит хакерам перехватывать управление кораблями, самолетами, автомобилями и другим транспортом.

Дмитрий Рогозин считает, что технологическая "дикость", то есть отсталось в области электроники, станет для некоторых государств большим преимуществом во время войн будущего. В связи с этим глава "Роскосмоса" призвал сохранить двигатели внутреннего сгорания в сферах безопасности и обороны, пока весь мир постепенно переходит на электрические.

"Генерал Маев, знаток танкового дела, как-то сказал мне: "Если кувалдой вдарить по броне танка, вся его электроника посыпется", — прокомментировал Рогозин. — "Я, конечно, не против прогресса. Я просто уже взрослый и опытный человек и знаю нравы человеческие, особенно по ту сторону государственной границы. Потому просто предупреждаю о том, что увлечение "электрическим и электронным прогрессом" поставит западную цивилизацию на колени".

Примечательно, что сейчас именно у России наблюдаются большие проблемы с электроникой, а точнее с ее дефицитом. В начале июня крупнейшая страна-производитель полупроводников Тайвань прекратила поставки чипов в Россию. Эксперты утверждают, что без доступа к тайваньским фабрикам электронная промышленность России сможет использовать лишь технологии 20-летней давности.

Российские представители отрасли считают, что РФ понадобится 15 лет на импортозамещение электроники. Пока в стране нет оборудования, чтобы самостоятельно производить микросхемы по современным стандартам.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что "Роскосмос" намерен захватить немецкий космический телескоп eROSITA. Оборудование установлено на борту российской космической обсерватории "Спектр-РГ", но разработчики из Института внеземной физики Макса Планка приостановили его работу из-за вторжения РФ в Украину.