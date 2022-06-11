"Електроніка поставить Захід на коліна": Рогозін спробував виправдати відсталість РФ

Як запевняє глава Роскосмосу, відсутність передових технологій дасть Росії перевагу під час майбутніх воєн.

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Голова державної корпорації "Роскосмос" Дмитро Рогозін заявив, що через 15 років розвиток електроніки спричинить крах західної цивілізації. Такий прогноз він опублікував у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, найближчими роками найтехнологічніші країни виведуть у космос потужні засоби радіоелектронної боротьби, здатні "одним клацанням" відключати орбітальні угруповання супутників та електронні системи на землі, зокрема техніку. До того ж наявність бортових комп'ютерів дозволить хакерам перехоплювати керування кораблями, літаками, автомобілями та іншим транспортом.

Дмитро Рогозін вважає, що технологічна "дикість", тобто залишилася в галузі електроніки, стане для деяких держав великою перевагою під час воєн майбутнього. У зв'язку з цим глава "Роскосмосу" закликав зберегти двигуни внутрішнього згоряння у сферах безпеки та оборони, поки весь світ поступово переходить на електричні.

"Генерал Маєв, знавець танкової справи, якось сказав мені: "Якщо кувалдою вдарити по броні танка, вся його електроніка посипеться", — прокоментував Рогозін. — "Я, звичайно, не проти прогресу. Я просто вже доросла і досвідчена людина і знаю звичаї людські, особливо з того боку державного кордону. Тому просто попереджаю, що захоплення "електричним і електронним прогресом" поставить західну цивілізацію на коліна".

Примітно, що зараз у Росії спостерігаються великі проблеми з електронікою, а точніше з її дефіцитом. На початку червня найбільша країна-виробник напівпровідників Тайвань припинила постачання чипів у Росію. Експерти стверджують, що без доступу до тайванських фабрик електронна промисловість Росії зможе використати лише технології 20-річної давності.

Російські представники галузі вважають, що РФ знадобиться 15 років на імпортозаміщення електроніки. Поки що в країні немає обладнання, щоб самостійно виробляти мікросхеми за сучасними стандартами.

Раніше Дмитро Рогозін заявив, що "Роскосмос" має намір захопити німецький космічний телескоп eROSITA. Обладнання встановлене на борту російської космічної обсерваторії "Спектр-РГ", але розробники з Інституту позаземної фізики Макса Планка призупинили її роботу через вторгнення РФ до України.