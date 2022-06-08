Війна та німці. Росія вирішила вкрасти в Німеччини космічний телескоп

Те, що Роскосмос хоче взяти контроль над телескопом eROSITA, може обіцяти великі проблеми як для науки, так і для самого приладу.

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Рентгенівський телескоп eROSITA розміщений на російській космічній обсерваторії "Спектр-РГ" і Німеччина відключила його після того, як Росія розпочала війну проти України. Роскосмос хоче використати цей телескоп у своїх цілях, але вчені попереджають, що від цього все може стати лише гіршим, повідомляє Gizmodo.

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Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що російська космічна агенція має на меті взяти під контроль німецький рентгенівський телескоп eROSITA. Але навіть російські вчені вважають, що це безвідповідальна ідея.

Протест проти вторгнення Росії в Україну

Вчені з Інституту позаземної фізики Макса Планка, Німеччина, які створили eROSITA, у лютому 2022 року після вторгнення Росії в Україну призупинили наукову діяльність телескопа. В такий спосіб вони висловили свій протест проти цієї війни Росії в Україні.

Встановлений на борту російської космічної обсерваторії "Спектр-РГ" рентгенівський телескоп eROSITA працює в парі з російським рентгенівським телескопом ART-XC і вважається головним інструментом обсерваторії. Спільний німецько-російський космічний апарат запустили в космос у липні 2019 року. Але тепер, не запитавши згоди німецьких колег, Роскосмос вирішив захопити контроль над німецьким телескопом.

[ + – ] Телескопи обсерваторії "Спектр-РГ": eROSITA — великі дзеркала зліва внизу; ART-XC – менші дзеркала праворуч угорі Фото: wikipedia

Роскосмос вирішив "забрати" німецький телескоп

Під час інтерв'ю на російському каналі "Росія24" глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що він розпорядився відновити роботу eROSITA, щоб він проводив наукову діяльність спільно з російським "напарником".

"Німеччина вирішила відключити один із двох телескопів "Спектр-РГ", але російські фахівці наполягають на тому, що він має продовжувати роботу. Роскосмос ухвалить відповідні рішення найближчим часом. Люди, які прийняли рішення вимкнути цей телескоп, не мають морального права зупиняти ці дослідження тільки тому, що в них такі самі профашистські погляди, як і в наших ворогів", — заявив Рогозін.

Телескоп eROSITA

Космічна обсерваторія "Спектр-РГ" з 2019 року знаходиться на відстані 1,5 млн км від Землі. Рентгенівський телескоп eROSITA, робота якого розрахована на 7 років, складається з семи однакових дзеркальних модулів, кожен з яких містить 54 вкладені один в одного позолочені дзеркала. Завдяки цьому космічний телескоп має дуже високу чутливість та займається масштабним оглядом Всесвіту.

З його допомогою німецькі вчені шукають приховані чорні діри в найближчих до Чумацького Шляху галактиках, а також вивчають такі космічні об'єкти, як молоді зірки, залишки наднових та рентгенівські подвійні зірки. Також вчені сподіваються, що телескоп допоможе відкрити сотні тисяч нових зірок та тисячі скупчень галактик.

[ + – ] Рентгенівський телескоп eROSITA Фото: Gizmodo

Реакція російських учених

Російські вчені негативно відреагували на плани Роскосмосу в односторонньому порядку відновити роботу телескопа eROSITA.

"Усі вчені, весь наш інститут категорично проти того, щоб телескоп eROSITA включали. Адже невідомо, чи російські фахівці зможуть розібратися з тим, як правильно використати цей німецький телескоп. А з іншого боку є ще й політичні наслідки такого кроку. Невідомо чи закордонні наукові журнали прийматимуть до публікації відкриття, які зроблять за допомогою цього телескопа, якщо ним займатимуться росіяни", — каже Лев Зелений з Інституту космічних досліджень РАН.

Науковий керівник обсерваторії "Спектр-РГ" Рашид Сюняєв вважає, що російські фахівці під час включення телескопа та роботи з ним можуть пошкодити цей високотехнологічний пристрій.

"Телескоп eROSITA — це дуже складний прилад. Якщо ми вирішимо виступити проти рішення німецьких колег і все-таки повернемо телескоп до роботи самостійно, це може призвести до того, що ми його можемо просто зламати", — говорить Сюняєв.

Водночас Дмитро Рогозін аргументував своє рішення вивести телескоп eROSITA із "сплячого режиму", інтересами світової науки. За його словами, а цю витримку з телеінтерв'ю він розмістив у своєму Telegram-каналі, "война конечна, а наука вечна".

[ + – ] Про своє рішення відновити роботу телескопа eROSITA Рогозін повідомив під час телеінтерв'ю Фото: Telegram

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