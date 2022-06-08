Война и немцы. Россия решила украсть у Германии космический телескоп

То, что Роскосмос хочет взять контроль над телескопом eROSITA может сулить большие проблемы как для науки, так и для самого прибора.

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Рентгеновский телескоп eROSITA размещен на российской космической обсерватории "Спектр-РГ" и Германия отключила его после того, как Россия начала войну против Украины. Роскосмос хочет использовать этот телескоп в своих целях, но ученые предупреждают, что от этого все может стать только хуже, сообщает Gizmodo.

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российское космическое агентство намерено взять под контроль немецкий рентгеновский телескоп eROSITA. Но даже российские ученые считают, что это безответственная идея.

Протест против вторжения России в Украину

Ученые из Института внеземной физики Макса Планка, Германия, которые создали eROSITA, в феврале 2022 года, после вторжения России в Украину, приостановили научную деятельность телескопа. Таким образом они выразили свой протест против этой войны России в Украине.

Установленный на борту российской космической обсерватории "Спектр-РГ", рентгеновский телескоп eROSITA работает в паре с российским рентгеновским телескопом ART-XC и считается главным инструментом обсерватории. Совместный немецко-российский космический аппарат был запущен в космос в июле 2019 года. Но теперь, не спросив согласия у немецких коллег, Роскосмос решил захватить контроль над немецким телескопом.

[ + – ] Телескопы обсерватории "Спектр-РГ": eROSITA — большие зеркала слева внизу; ART-XC — меньшие зеркала справа вверху. Фото: wikipedia

Роскосмос принял решение "забрать" немецкий телескоп

Во время интервью на российском канале "Россия24" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что он распорядился возобновить работу eROSITA, чтобы он проводил научную деятельность совместно с российским "напарником".

"Германия решила отключить один из двух телескопов "Спектр-РГ", но российские специалисты настаивают на том, что он должен продолжать работу. Роскосмос примет соответствующие решения в ближайшее время. Люди, которые приняли решение выключить этот телескоп не имеют морального права останавливать эти исследования только потому, что у них такие же профашистские взгляды, как и у наших врагов", — заявил Рогозин.

Телескоп eROSITA

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" с 2019 года находится на расстоянии в 1,5 млн км от Земли. Рентгеновский телескоп eROSITA, работа которого рассчитана на 7 лет, состоит из семи одинаковых зеркальных модулей, каждый из которых содержит 54 вложенных друг в друга позолоченных зеркала. Благодаря этому космический телескоп имеет очень высокую чувствительность и занимается масштабным обзором Вселенной.

С его помощью немецкие ученые ищут скрытые черные дыры в ближайших к Млечному Пути галактиках, а также изучают такие космические объекты, как молодые звезды, остатки сверхновых и рентгеновские двойные звезды. Также ученые надеются, что телескоп поможет открыть сотни тысяч новых звезд и тысячи скоплений галактик.

[ + – ] Рентгеновский телескоп eROSITA Фото: Gizmodo

Реакция российских ученых

Российские ученые негативно отреагировали на планы Роскосмоса в одностороннем порядке возобновить работу телескопа eROSITA.

"Все ученые, весь наш институт категорически против того, чтобы телескоп eROSITA включали. Ведь неизвестно смогут ли российские специалисты разобраться с тем, как правильно использовать этот немецкий телескоп. А с другой стороны есть еще и политические последствия такого шага. Неизвестно будут ли зарубежные научные журналы принимать к публикации открытия, которые будут сделаны с помощью этого телескопа, если им будут заниматься россияне", — говорит Лев Зеленый из Института космических исследований РАН.

Научный руководитель обсерватории "Спектр-РГ" Рашид Сюняев считает, что российские специалисты во время включения телескопа и работы с ним могут повредить это высокотехнологическое устройство.

"Телескоп eROSITA – это очень сложный прибор. Если мы решим выступить против решения немецких коллег и все-таки вернем телескоп к работе самостоятельно, то это может привести к тому, что мы его можем просто сломать", — говорит Сюняев.

В то же время Дмитрий Рогозин аргументировал свое решение вывести телескоп eROSITA из "спящего режима", интересами мировой науки. По его словам, а эту выдержку из телеинтервью он разместил в своем Telegram-канале, "война конечна, а наука вечна".

[ + – ] О своем решении возобновить работу телескопа eROSITA Рогозин сообщил во время телеинтервью Фото: Telegram

Как уже писал Фокус, несмотря на угрозы прекратить любое сотрудничество с западными странами на МКС, РФ отправила первый корабль на орбитальную станцию с начала войны в Украине.