Twitter заблокував акаунт Рогозіна, він образився і назвав соцмережу "смітником"

Глава Роскосмосу написав твіт, у якому назвав Україну "екзистенційною загрозою російському народу" і закликав "покінчити" з українцями. Адміністрація соцмережі застосувала санкції та вимагала видалити повідомлення.

Twitter тимчасово обмежив деякі можливості облікового запису Дмитра Рогозіна після агресивного повідомлення щодо України. Про це повідомив сам голова державної корпорації "Роскосмос" у себе в Telegram.

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Рогозін написав твіт, у якому назвав Україну "екзистенційною загрозою для російського народу".

"Взагалі, те, що виросло на місці України, є екзистенційною загрозою російському народу, російській історії, російській мові та російській цивілізації", — зокрема, заявив він.

Також глава Роскосмосу закликав "покінчити" з українцями раз і назавжди "заради онуків".

Після цього адміністрація соцмережі заблокувала обліковий запис і запропонувала Рогозіну видалити повідомлення, що порушує правила Twitter.

"Якщо я не підкоряюся, вони не знімуть блокування з облікового запису, де в мене понад 808 тисяч читачів", — поскаржився скандальний російський політик. Також він уточнив, що веде свою сторінку з 2009 року.

Водночас Рогозін заявив, що відмовлятися від своїх слів не збирається.

"Я не вважаю моє повідомлення помилковим. Я вважаю його абсолютно правильним. Кнопку "видалити" тиснути не буду", — додав він.

За його словами, Twitter перетворився "на смітник, трибуну для екстремістів і рупор антиросійської пропаганди".

Раніше Дмитро Рогозін заявив, що відсутність передових технологій через антиросійські санкції дасть Росії перевагу під час майбутніх війн. За його словами, розвиток електроніки через 15 років спричинить крах західної цивілізації.

Також глава держкорпорації говорив, що Роскосмос має намір захопити німецький космічний телескоп eROSITA.