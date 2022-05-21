Глава "Роскосмоса" Рогозин замахнулся на Киевскую, Харьковскую и Днепропетровскую области

На "освобожденных" территориях Рогозин хочет возродить "единую космическую семью" времен СССР.

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Россия не отказалась от планов по захвату Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей, что косвенно подчеркнул глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он заявил, что корпорация могла бы наладить там производство в "единой семье", пишет "Интерфакс" со ссылкой на комментарий чиновника телеканалу "Россия-24".

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"Об освобожденных территориях, там "Роскосмос", прежде всего, интересует то, что связано с космосом, конечно. То, что всегда было неотрывной частью единой космической семьи большого Советского Союза, как космического государства. Это прежде всего те предприятия, которые находятся в Харьковской области, Киевской области, Днепропетровской области. Мы считаем, что на таких предприятиях "Роскосмос" может наладить нормальную жизнь, возобновить производство, дать рабочие места тем гражданам, которые, собственно, оказались на освобождаемых территориях", – сообщил Рогозин.

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Как известно, в Днепре расположено крупное украинское предприятие по производству ракетно-космической техники "Южмаш", а также и КБ "Южное", которые в СССР занимали лидирующие позиции в сфере разработки и создания ракет. В Харькове же находится предприятие "Хартрон". В советские времена оно считалось ведущим производителем автоматических систем управления ракетно-космической техники.

Напомним, что на данный момент под оккупацией российских войск пребывают восточные и южные регионы Украины.

Сейчас ВС РФ пытаются атаковать Днепропетровскую область и продолжают обстреливать Харьковскую. Из Киевской области российская армия отступила в начале апреля, однако до сих пор периодически продолжает ракетные обстрелы региона.

Начиная с 24 февраля, когда российская армия вторглась на территорию Украины, Рогозин отметился рядом скандальных заявлений. Так, он пригрозил главе и основателю SpaseX и Tesla Илону Маску за то, что тот продолжает поддерживать Украину и передает ей терминалы спутникового Интернета Starlink.

"Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению Украины средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", – подчеркнул он.

Отреагировал главный космонавт РФ и на санкции, введенные против предприятий аэрокосмической отрасли РФ из-за вторжения России. Он пригрозил прекращение сотрудничества с западными странами на МКС, если они не будут сняты. По его словам, без участия РФ в работе станции, она не сможет нормально функционировать и даже сойдет с орбиты. Мол, если это произойдет, то бояться нужно больше как раз западным странам, потому что МКС может упасть на их территории.