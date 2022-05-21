Глава "Роскосмосу" Рогозін замахнувся на Київську, Харківську та Дніпропетровську області

На "звільнених" територіях Рогозін хоче відродити "єдину космічну сім'ю" часів СРСР.

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Росія не відмовилася від планів захоплення Харківської, Дніпропетровської та Київської областей, що побічно наголосив глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Він заявив, що корпорація могла б налагодити там виробництво в "єдиній родині", пише "Інтерфакс" із посиланням на коментар чиновника телеканалу "Росія-24".

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"Про звільнені території, там "Роскосмос" насамперед цікавить те, що пов'язано з космосом, звичайно. Те, що завжди було невідривною частиною єдиної космічної родини великого Радянського Союзу, як космічної держави. Це насамперед ті підприємства, які знаходяться в Харківської області, Київської області, Дніпропетровської області. Ми вважаємо, що на таких підприємствах "Роскосмос" може налагодити нормальне життя, відновити виробництво, дати робочі місця тим громадянам, які, власне, опинилися на територіях, що звільняють", — повідомив Рогозін.

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Як відомо, у Дніпрі розташоване велике українське підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки "Південмаш", а також і КБ "Південне", які в СРСР займали провідні позиції у сфері розробки та створення ракет. У Харкові знаходиться підприємство "Хартрон". У радянські часи його вважали провідним виробником автоматичних систем управління ракетно-космічної техніки.

Нагадаємо, що на цей час під окупацією російських військ перебувають східні та південні регіони України.

Наразі ЗС РФ намагаються атакувати Дніпропетровську область і продовжують обстрілювати Харківську. З Київської області російська армія відступила на початку квітня, проте досі періодично продовжує ракетний обстріл регіону.

Починаючи з 24 лютого, коли російська армія вдерлася на територію України, Рогозін виділився низкою скандальних заяв. Так, він пригрозив голові та засновнику SpaseX та Tesla Ілону Маску за те, що той продовжує підтримувати Україну та передає їй термінали супутникового Інтернету Starlink.

"Ілон Маск у такий спосіб причетний до постачання України засобами військового зв'язку. А за це доведеться відповідати по-дорослому, Ілон, як би ти дурня не включав", — наголосив він.

Відреагував головний космонавт РФ і на санкції, введені проти підприємств аерокосмічної галузі РФ через вторгнення Росії. Він пригрозив припинення співпраці із західними країнами на МКС, якщо їх не знімуть. За його словами, без участі РФ у роботі станції вона не зможе нормально функціонувати й навіть зійде з орбіти. Мовляв, якщо це станеться, то боятися треба більше західних країн, бо МКС може впасти на їхні території.