Рогозін може стати куратором Кремля в окупованих регіонах України, — ЗМІ

За інформацією журналістів, Путіну подобається показний патріотизм і старанність голови "Роскосмосу", тому незабаром він перейде працювати в Адміністрацію президента.

Керівник державної космічної корпорації РФ "Роскосмос" Дмитро Рогозін найближчим часом має перейти на роботу до Адміністрації президента Росії. Згідно з одним із варіантів, що розглядаються в Кремлі, чиновник займатиметься питаннями, пов'язаними з тимчасово окупованими територіями України, зокрема з Донецькою та Луганською областями. Про це повідомляє видання "Медуза" з посиланням на три джерела, близькі до Кремля, а також на знайомого Рогозіна.

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Один зі співрозмовників журналістів заявив, що Рогозін наразі є одним із кандидатів на пост глави Адміністрації президента РФ, який із серпня 2016 року до цього дня займає Антон Вайно. Водночас "Роскосмос" невдовзі може очолити віцепрем'єр-міністр Росії з питань військово-промислового комплексу Юрій Борисов.

Джерела видання вказали, що розглядається варіант, за якого Рогозін стане одним із кураторів АП з питань "ДНР" та "ЛНР", а також інших тимчасово окупованих українських регіонів. У цьому випадку той обійме посаду помічника глави російської держави або заступника керівника АП замість Дмитра Козака.

Співрозмовники видання вказали, що якщо такий варіант буде реалізовано, то Рогозіна спочатку визначать на посаду в АП, а потім переведуть на посаду повноважного представника у "федеральному окрузі", який буде утворений, якщо всі заплановані Кремлем на окупованій території України "референдуми" відбудуться.

Щодо особистого ставлення російського лідера Володимира Путіна до Рогозіна, то, за інформацією джерел журналістів, чиновник "перебуває у фаворі" у глави держави-агресора. Зокрема, Путіну подобається показний патріотизм глави "Роскосмосу" та його "виконавчість".

Нагадаємо, Рогозін відомий своїми різкими заявами щодо повномасштабної війни РФ проти України. Зокрема, глава "Роскосмосу" побічно підтвердив, що Кремль не відмовився від планів щодо захоплення Харківської, Дніпропетровської та Київської областей. Також Рогозін пригрозив "глибокими і радіоактивними" воронками в зоні ураження російських ракет "Сармат", закликавши країни Заходу розмовляти з РФ "ввічливіше".

Раніше ми писали про те, як Рогозін у Twitter назвав Україну "екзистенційною загрозою російському народу" і закликав "покінчити" з українцями раз і назавжди "заради онуків". Після цього адміністрація соціальної мережі заблокувала його обліковий запис. У відповідь глава "Роскосмосу" назвав платформу "смітником".