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Военный Фокус Российско-украинская война

"Роскосмос" свернул программу полетов на Луну ради выполнения военных задач

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проект российской сверхтяжелой ракеты "Енисей", российская миссия на Луну, Роскосмос отложил лунную программу
Сверхтяжелую ракету "Енисей" для лунной миссии намеревались создать к 2035 году, теперь России не до этого

Руководство корпорации констатирует, что сейчас России не до науки.

Исполнительный директор по науке российской госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко заявил "Интерфаксу" о том, что программу пилотируемых полетов на Луну решили свернуть, так как во время войны затребованы другие проекты корпорации.

"Пока вправо сдвинулся вопрос со сверхтяжем, как и лунная программа, — сказал Блошенко. — Мы расставляем приоритеты в сторону более насущных дел: дистанционное зондирование Земли, связь, то, что нужно всем — и гражданским, и военным. Поэтому научный космос сдвинулся".

Блошенко заверил при этом, что "Роскосмос" продолжает работать над созданием ракеты-носителя "Союз-5", которая является составной частью сверхтяжелой ракеты. Однако проект сверхтяжелой ракеты "Енисей" пока не принят.

Всего год назад Владимир Путин одобрил российские миссии на Луну и на Марс, теперь "Роскосмосу" не до этого
Всего год назад Владимир Путин одобрил российские миссии на Луну и на Марс, теперь "Роскосмосу" не до этого

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что в условиях войны с Украиной пилотируемая миссия на Луну потеряла актуальность, поэтому корпорация сосредоточится "на вопросах обеспечения безопасности". В начале 2021 года он утверждал, что в течение нескольких месяцев будет представлена новая концепция сверхтяжелой лунной ракеты "Енисей". В апреле этого года российский президент Владимир Путин сообщил, что к 2035 году станут возможны первые пуски "Енисея" с космодрома "Восточный".

Как "Роскосмос" решил отказаться от международного сотрудничества

В марте, после объявления Западом антироссийских санкций, "Роскосмос" заявил о том, что больше не намерен сотрудничать с зарубежными партнерами для проведения научных исследований на борту Международной космической станции. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что без участия России управляемый сход с орбиты МКС невозможен, поэтому станция может обрушиться над США.

Дело в том, что пристыкованные к станции российские корабли "Прогресс" иногда включают свои двигатели, чтобы поддерживать МКС на высоте примерно 400 км над Землей. Рогозин также отметил, что РФ больше не будет поставлять двигатели RD-181 для ракеты Antares, используемую NASA для транспортировки грузов и поставок на станцию.

Однако демарш россиян никого не напугал. Глава SpaceX Илон Маск в ответ на угрозы Рогозина опубликовал в Twitter логотип своей компании, намекнув на то, как можно справиться с проблемой.

В июле в NASA заявили, что нашли выход из ситуации: орбитальную станцию сможет спасти от неконтролируемого схождения с орбиты американский грузовой космический корабль Cygnus от компании Northrup Grumman.