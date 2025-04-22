Зонд NASA за $900 млн долларов сделал снимок странного астероида: в чем его секрет (фото)

Космический аппарат NASA "Люси" успешно пролетел мимо второго астероида из списка обязательных к изучению во время полета к Юпитеру. Зонд сделал фотографии астероида с близкого расстояния и оказалось, что он не такой, как считали ученые.

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Об этом пишет ScienceAlert.

Зонд "Люси" за 989 млн долларов пролетел мимо астероида Дональдджохансон, который находится главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером в воскресенье, 20 апреля. Этот космический аппарат, запущенный в 2021 году, направляется изучать троянские астероиды Юпитера в поисках информации о происхождении Солнечной системы и элементов, которые могли бы стать толчком для возникновения жизни. Но перед этим у "Люси" было задание проверить работу своих приборов в реальных условиях космоса на двух астероидах, расположенных в главном поясе астероидов.

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Первым космическим камнем, который изучил аппарат "Люси" был астероид Динкинеш, у которого был обнаружен астероид-спутник, названный Селам. Как показало исследование, последний является контактно-двойным астероидом, то есть создан в результате столкновения двух космических камней, которых вместе удерживает гравитация. Таким образом это придает астероиду двухдольную форму.

Во время близкого пролета мимо астероида Дональдджохансон на расстоянии 960 км зонд "Люси" сделал фотографии крупным планом и оказалось, что этот космический камень также является контактно-двойным астероидом, имеющим вытянутую форму. Два столкнувшихся астероида разделяют четко выраженные возвышенности.

Во время близкого пролета мимо астероида Дональдджохансон на расстоянии 960 км зонд "Люси" сделал фотографии крупным планом и оказалось, что этот космический камень также является контактно-двойным астероидом, имеющим вытянутую форму Фото: NASA

Также астрономы выяснили, что астероид Дональдджохансон больше, чем считалось ранее. Его длина составляет примерно 8 км, а ширина в самом широком месте — 3,5 км. По словам ученых, этот астроид имеет удивительно сложную геологию. Изучение структур этого космического камня должно дать информацию о строительных блоках и процессах столкновений, которые сформировали планеты в Солнечной системе.

Зонд "Люси" через некоторое время отправится к своей главной цели – троянским астероидам Юпитера, которые еще не изучал с близкого расстояния ни один космический аппарат. Троянские астероиды вращаются вокруг Солнца по той же орбите, что и Юпитер и хранят в себе информацию о самых ранних этапах существования Солнечной системы. Они были названы в честь героев Троянской войны, описанных в "Илиаде" Гомера.

Троянские астероиды Юпитера, котоыре должен изучить зонд "Люси" Фото: space.com

Первая встреча "Люси" с троянским астероидом Юпитера под названием Эврибат, должна произойти в августе 2027 года. Еще 7 троянских астероидов зонд посетит в период между 2027 и 2033 годами.

Напоминаем, что зонд "Люси" и астероид Дональдджохансон имеет тесную связь между собой. Дело в том, что космический аппарат NASA был назван в честь австралопитека, жившего 3,2 млн лет назад, скелет которого был обнаружен в 1974 году в Эфиопии. Также как австралопитек Люси помог понять эволюцию человека, зонд "Люси" должен помочь понять эволюцию Солнечной системы. Скелет австралопитека обнаружил палеоантрополог Дональд Джохансон и в его честь был назван астероид, который изучил зонд "Люси".

Как уже писал Фокус, спутники возле Луны будут ловить радиосигналы из темного периода Вселенной. Группировка спутников, которые будут вращаться вокруг Луны, будет действовать как космический телескоп, необходимый для изучения самого раннего периода Вселенной, когда еще не было звезд.

Также Фокус писал о том, что зонд NASA "Юнона" перешел в безопасный режим работы после того, как попал в радиационный пояс Юпитера.