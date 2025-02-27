Зонд NASA, летящий к Юпитеру, впервые сделал снимок своей следующей цели (фото)

На новых фотографиях космического аппарата "Люси" виден небольшой астероид на фоне звезд.

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Космический аппарат NASA под названием "Люси" направляется к троянским астероидам Юпитера и впервые сделал фотографии своей следящей цели исследований. Это относительно небольшой астероид, который находится в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, под названием (52246) Дональдджохансон, пишет Space.

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Сейчас зонд NASA находится на расстоянии примерно 70 млн км от астероида (52246) Дональдджохансон шириной примерно 3,2 км. Космический аппарат "Люси" приблизится к нему 20 апреля на расстояние 960 км, чтобы изучить данный космический камень, который представляет интерес для астрономов.

Впервые с помощью бортовой камеры высокого разрешения зонд NASA сделал снимки относительно небольшого астероида, который выглядит как точка света на фоне звезд. Эти фотографии помогут ему скорректировать траекторию полета, чтобы подойти к своей следующей цели исследований. Ученые хотят получить данные о поверхности и структуре астероида (52246) Дональдджохансон.

Впервые с помощью бортовой камеры высокого разрешения зонд NASA сделал снимки относительно небольшого астероида, который выглядит как точка света на фоне звезд Фото: NASA

Уже не первый раз аппарат "Люси" встретится с астероидом. Запущенный в 2021 году зонд NASA уже изучил астероид Динкинеш и его спутник Селам в 2023 году, как уже писал Фокус. Эта пара также находится в главном поясе астероидов. Оказалось, что Селам является контактно-двойным астероидом, состоящим из двух отдельных камней, связанных гравитацией. Происхождение Селама все еще остается загадкой, но астрономы считают, что он был создан из материла выброшенного с астероида Динкинеш.

Астероид Динкинеш (слева) и его спутник Селам (справа) Фото: NASA

После того, как "Люси" изучит астероид Дональдджохансон, он отправится к главной цели своей миссии – троянским астероидам Юпитера. Это две группы космических камней, который вращаются вокруг Солнца по той же орбите, что и Юпитер. Но одна группа находится впереди планеты, а другая – позади нее. Троянские астероиды названы в честь героев Троянской войны, описанных в "Илиаде" Гомера. Одна группа астероидов называется "Греческий лагерь", а вторая – "Троянский лагерь".

Троянские астероиды Юпитера, котоыре должен изучить зонд "Люси" Фото: space.com

В августе 2027 года зонд "Люси" приблизится к первому троянскому астероиду под названием Эврибат, а затем в течение шести лет изучит еще несколько космических камней возле Юпитера.

Напоминаем, что астероид (52246) Дональдджохансон имеет прямую связь с аппаратом "Люси". Дело в том, что космический камень был назван в честь палеоантрополога Дональда Джохансона, который обнаружил окаменелые останки предка Homo Sapiens, австралопитека, жившего 3,2 млн лет назад на территории современной Эфиопии.

Ученый выяснил, что скелет принадлежит женской особи австралопитека, а потому она была названа Люси. Зонд NASA получил свое название в честь этого австралопитека, ведь он будет изучать астероиды, которые являются "окаменелыми останками", оставшимися после рождения Солнечной системы. Также как австралопитек Люси помогает понять эволюцию человека, троянские астероиды помогут понять эволюцию Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, необычные карликовые галактики озадачили ученых. Астрономы изучили очень тусклые галактики и смогли восстановить историю их формирования.

Также Фокус писал о том, что согласно новому исследованию, глобальное похолодание на Земле, произошедшее миллионы лет назад, было связано с тем, что Солнечная система прошла через огромную структуру в Млечном Пути.