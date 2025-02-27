Зонд NASA, що летить до Юпітера, вперше зробив знімок своєї наступної мети (фото)

На нових фотографіях космічного апарату "Люсі" видно невеликий астероїд на тлі зірок.

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Космічний апарат NASA під назвою "Люсі" прямує до троянських астероїдів Юпітера і вперше зробив фотографії своєї слідкувальної цілі досліджень. Це відносно невеликий астероїд, який знаходиться в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, під назвою (52246) Дональдджохансон, пише Space.

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Зараз зонд NASA перебуває на відстані приблизно 70 млн км від астероїда (52246) Дональдджохансон шириною приблизно 3,2 км. Космічний апарат "Люсі" наблизиться до нього 20 квітня на відстань 960 км, щоб вивчити цей космічний камінь, який становить інтерес для астрономів.

Уперше за допомогою бортової камери високої роздільної здатності зонд NASA зробив знімки відносно невеликого астероїда, який виглядає як точка світла на тлі зірок. Ці фотографії допоможуть йому скоригувати траєкторію польоту, щоб підійти до своєї наступної мети досліджень. Вчені хочуть отримати дані про поверхню і структуру астероїда (52246) Дональдджохансон.

Уперше за допомогою бортової камери високої роздільної здатності зонд NASA зробив знімки відносно невеликого астероїда, що має вигляд точки світла на тлі зірок Фото: NASA

Уже не вперше апарат "Люсі" зустрінеться з астероїдом. Запущений 2021 року зонд NASA вже вивчив астероїд Дінкінеш і його супутник Селам 2023 року, як уже писав Фокус. Ця пара також розташована в головному поясі астероїдів. Виявилося, що Селам є контактно-подвійним астероїдом, що складається з двох окремих каменів, пов'язаних гравітацією. Походження Селама все ще залишається загадкою, але астрономи вважають, що він був створений з матеріалу викинутого з астероїда Дінкінеш.

Астероїд Дінкінеш (ліворуч) і його супутник Селам (праворуч) Фото: NASA

Після того, як "Люсі" вивчить астероїд Дональдджохансон, він вирушить до головної мети своєї місії — троянських астероїдів Юпітера. Це дві групи космічних каменів, які обертаються навколо Сонця за тією ж орбітою, що і Юпітер. Але одна група знаходиться попереду планети, а інша — позаду неї. Троянські астероїди названі на честь героїв Троянської війни, описаних в "Іліаді" Гомера. Одна група астероїдів називається "Грецький табір", а друга — "Троянський табір".

Троянські астероїди Юпітера, які має вивчити зонд "Люсі" Фото: space.com

У серпні 2027 року зонд "Люсі" наблизиться до першого троянського астероїда під назвою Еврібат, а потім протягом шести років вивчить ще кілька космічних каменів біля Юпітера.

Нагадуємо, що астероїд (52246) Дональдджохансон має прямий зв'язок з апаратом "Люсі". Річ у тім, що космічний камінь було названо на честь палеоантрополога Дональда Джогансона, який виявив скам'янілі останки предка Homo Sapiens, австралопітека, що жив 3,2 млн років тому на території сучасної Ефіопії.

Вчений з'ясував, що скелет належить жіночій особині австралопітека, а тому її було названо Люсі. Зонд NASA отримав свою назву на честь цього австралопітека, адже він вивчатиме астероїди, які є "скам'янілими рештками", що залишилися після народження Сонячної системи. Так само як австралопітек Люсі допомагає зрозуміти еволюцію людини, троянські астероїди допоможуть зрозуміти еволюцію Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, незвичайні карликові галактики спантеличили вчених. Астрономи вивчили дуже тьмяні галактики і змогли відновити історію їх формування.

Також Фокус писав про те, що згідно з новим дослідженням, глобальне похолодання на Землі, що сталося мільйони років тому, було пов'язане з тим, що Сонячна система пройшла через величезну структуру в Чумацькому Шляху.